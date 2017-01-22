貪4千萬佣金 復興農會信用部主任收押
2017-01-22
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市復興區農會信用部主任廖學麟，涉嫌提供11張、總面額45億元的農會支票，給疑似詐騙集團的開發公司，意圖盜領農會鉅款，幸好被聯邦銀行大園分行識破；廖學麟投案供稱，自己是為了1％至2％的佣金才起貪念，檢警懷疑他勾結詐騙集團犯案，供詞有所保留，桃園地檢署昨天凌晨向法院聲押禁見獲准。
檢警懷疑勾結詐騙集團
檢警調查，前天有人持5張復興區農會的支票，到聯邦銀行大園分行軋入戶頭，5張支票總面額高達20億元。聯邦銀行照會復興區農會時，發現支票上的總幹事印鑑不符，緊急查扣支票並通報桃園市政府，查出廖學麟涉案，除了已查扣的5張支票，還有6張、總面額25億元的支票流向不明。
檢警追查，廖學麟在去年1月與詐騙集團接頭，廖嫌先取得農會信用部在合作金庫大溪分行支票帳戶的空白支票後，偽刻總幹事印鑑章，盜蓋農會方章、支票框章、會計主任印鑑章，共偽造11張、總面額45億元的支票，再交由詐騙集團成員在外融資、調現，因被拿到銀行軋票才事跡敗露。
檢警表示，疑有4名男子與廖嫌接觸，目前正在追查其身分及下落，廖供稱是為了1％至2％的佣金才鋌而走險，若20億元成功盜領，廖最高只能拿到4000萬元佣金，檢警懷疑他供詞不實，可能有更高的報酬。
檢警不排除內情不單純，光憑廖嫌的職務，是否足以一手遮天？檢察官搜索廖嫌住處、辦公室，並查扣偽造支票及交易紀錄，也以證人身分傳喚農會總幹事、會計主任等人，農會人員僅證實支票是假的，其他都說不清楚。
檢察官複訊後，依違反農業金融法之特別背信、偽造有價證券等罪送辦，並認定有勾串、逃亡之虞，向法院聲押禁見獲准。
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