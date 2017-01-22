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真的有醉！酒測超標振臂歡呼

2017-01-22

警提醒罰5萬元以上 1秒淚崩

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子與友人酒後騎機車夜遊，遇警攔查，林男看到自己酒測值超標，竟當著員警面前振臂歡呼，等到酒醒，發現要面對官司及5萬元以上罰款，才後悔落淚，情緒反差之大，員警也很詫異。

聚餐飲酒 硬騎夜遊

警方指出，本月11日晚間，34歲林男與4名球友相約太平區吃飯，5人都喝了酒，飯後仍分騎3輛機車赴市區夜遊，途經東區建成路、大興街口時，見前方有員警臨檢，一時心虛，全部停在路口不敢前進。

第三分局健康派出所員警見狀直覺有異，趨前指揮3輛機車停車受檢，發現5人都喝酒，立即對騎車的3人進行酒測；第一個接受酒測的林男得知酒測值為每公升0.29毫克，已超過0.25容許值，不但未見沮喪，反當著員警面前振臂歡呼。

5人同行 僅他被移送

林男的表現似不認為自己違法，警方不禁搖頭，另兩人酒測值為0.21、0.08，分別被告發扣車、開立勸導單，唯獨林男被帶回偵辦。

林男製作完筆錄，警方準備依公共危險罪移送時，情緒卻180度大轉變；此時他已酒醒，員警告知，依據經驗，酒測值0.29起碼要面臨5萬元以上罰款，林男這才驚覺要面對官司及鉅額罰款，因而在警車上淚崩，泣訴自己沒錢繳罰款，後悔不已。

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  • 得知酒測值超標的林男竟然振臂歡呼，非常高興。（記者許國楨翻攝）

    得知酒測值超標的林男竟然振臂歡呼，非常高興。（記者許國楨翻攝）

  • 警方攔下3部機車，對騎士進行酒測。（記者許國楨翻攝）

    警方攔下3部機車，對騎士進行酒測。（記者許國楨翻攝）

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