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大福彩頭獎摃龜

2017-01-22

〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚開獎的第106000006期大福彩，頭獎摃龜，頭獎獎金1.54億元累入下期。昨晚開獎的第106000018期今彩539，頭獎同樣摃龜。

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