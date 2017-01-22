大福彩頭獎摃龜
2017-01-22
〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚開獎的第106000006期大福彩，頭獎摃龜，頭獎獎金1.54億元累入下期。昨晚開獎的第106000018期今彩539，頭獎同樣摃龜。
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