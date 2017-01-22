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懸賞50萬緝賊 警方逮人辭獎金

2017-01-22

〔記者陳鳳麗／南投報導〕寶島時代村董事長江欽良胞弟江欽宏的別墅去年7月遭闖空門，竊走首飾等近200萬元財物，草屯警方前晚逮到58歲竊盜通緝犯黃啟宏，從他手機拍下的贓物照片中，發現一枚江欽宏失竊的玉珮，確認他是江案竊嫌。由於江欽宏曾在臉書社團懸賞50萬元緝賊，昨表示將頒給警方破案獎金表達感謝，警方則說，抓小偷是警方的職責，不能接受其獎金。

黃啟宏居無定所，兩年多來，在北、中、南犯下多起偷竊案而被通緝，前夜騎乘失竊贓車行經草屯市區，被中正派出所員警巡邏發現，他心虛自撞路邊護欄而被逮；警方一查，黃嫌不僅有9件竊盜案通緝，且多件竊盜案的竊賊影像就是他，其中一起案件的失主就是寶島時代村董事長江欽良胞弟江欽宏。

江欽宏的別墅是在去年7月被闖空門，包括首飾等貴重物品，估算損失近200萬元；由於竊賊身分一直無法突破，他因此在臉書PO出竊賊影像，並懸賞50萬元緝賊。

昨日上午，草屯警分局偵查隊比對多件竊案錄下的相關監視畫面，認為黃啟宏符合，且從其手機所拍的數百張照片中，看到一枚玉珮和一只打火機，而這兩件物品都是江欽宏失竊的，江本人也確認照片中就是他戴了20多年的玉珮，黃男才坦承到江家闖空門。

江欽宏感謝警方逮到竊嫌，並表示「會頒破案獎金給警方」，惟草屯警方表示，辦案抓賊是警方的職責，不能也不會接受江欽宏的獎金。

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  • 黃嫌手機中留有戰利品照片，玉珮和打火機就是江欽宏失竊的。（記者陳鳳麗翻攝）

    黃嫌手機中留有戰利品照片，玉珮和打火機就是江欽宏失竊的。（記者陳鳳麗翻攝）

  • 江欽宏在臉書公布竊嫌的影像，並懸賞50萬元緝賊。（取自臉書）

    江欽宏在臉書公布竊嫌的影像，並懸賞50萬元緝賊。（取自臉書）

  • 黃嫌闖空門變裝，但都喜歡穿白色工作鞋。（記者陳鳳麗翻攝）

    黃嫌闖空門變裝，但都喜歡穿白色工作鞋。（記者陳鳳麗翻攝）

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