角頭被擄痛毆 拒談案情警難辦
2017-01-22
〔記者王捷／台南報導〕去年8月底，台南角頭「阿強」疑因千萬債務，在安平魚市場遭擄走3天，被棍棒痛毆逼債，阿強的郭姓妻子疑與歹徒協議簽下數百萬元本票，最後才將丈夫贖回。
案發後，南市警方被質疑吃案，警方推稱，被害人事後未報案，警方曾主動到醫院了解，被害人聲稱因債務糾紛，「自己要處理，才上對方的車，沒有被擄」，不願提供線索，以致案情無進展，並非不辦。
50多歲的阿強，在台南舊市區和幫派兄弟搞賭起家，該幫派曾在市區酒店當圍事，年輕輩不少小弟聽過阿強這號人物，甚至想追隨阿強麾下；但阿強近幾年來淡出江湖轉型，到中國投資生意，令幫派式微。
道上人士透露，阿強在國外投資工廠，疑周轉不靈，2、3年前向在國外做生意的「大哥」借一千萬元，該「大哥」在國外認識阿強，感覺特別親，因此答應借錢；但阿強沒有定時還錢，引起「大哥」不滿，趁他回國訪友時，於去年8月底找小弟在安平將他擄走，阿強妻子郭女隨即向警方報案「協尋」。
阿強被擄的風聲傳出後，警方剛要著手追查，不料，阿強遭擄翌日，警方又接獲郭女來電，聲稱阿強只是到朋友家中作客而已，已經沒事了。警方追問︰「阿強是否已經到家？」郭女卻結巴回應，丈夫「暫時住在朋友家」。
事隔3天，阿強被抬著進醫院，員警發現阿強的手腳有被綑綁的痕跡，腹部瘀青一片，似被棍棒痛毆；但郭女稱擔心遭報復，不願報案，案情直到昨天仍無進展。
有檢察官指出，如係財務糾紛，符合擄人勒贖的要件低，但阿強被強行帶走，可能涉及妨害自由和傷害，而妨害自由屬於公訴罪，警方應主動偵辦。
不提供情資 警另覓方法
警方表示，曾調閱監視器畫面，但因當事人不願提供任何情資，導致案情膠著，分局將向市刑大剛成立的秘密小組「警官隊」與「科技犯罪偵查隊」求援。
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