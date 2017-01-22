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特優教授 亂摸女研究生丟工作

2017-01-22

〔記者楊國文／台北報導〕國立台北大學碩士班女研究生小慧（化名）指控，陳姓教授多次對她熊抱、搓胸，甚至伸進她的衣服內亂摸，陳男還嗆說︰「我的人脈好，妳將來再考研究所或考公職，都會遇到我！」一副吃定她的模樣。校方調查後將陳男解聘，陳男不服提行政訴訟；台北高等行政法院認為解聘有理，判陳男敗訴。

「考公職都會遇到我」 吃定被害人

陳姓教授曾獲該校教學特優獎、績優導師獎等榮銜，並擔任教育部大學評鑑委員等職位。

台北大學學生諮商中心兩年多前接獲小慧哭訴，指遭陳男多次性騷擾。該校性別平等教育委員會兩度訪談小慧，她指控陳男在研究室緊抓著她的手聊天，「後來硬把我抱過去，抱得很緊，大約5、6秒」，還用手撫摸她的背，有一次還差點親她。

劣行被拒笑稱「這沒什麼」

小慧越說越激動，痛批陳男摸她大腿、臀部，還得寸進尺搓她的胸，搓完後假裝什麼事都沒發生。小慧說，103年5月20日，陳男還伸手到她衣服裡亂摸，她要求別這樣，陳男竟笑笑說「這沒什麼」。

台北大學依據性平會調查報告，認定陳男多次性騷擾，且情節重大，甚至在性平會調查階段，陳男還連續寄電子郵件給小慧，造成她心理壓力和恐懼，校方遂報請教育部核准後將陳男解聘。陳男不服，提起行政訴訟。

審理時，陳男仍否認性騷擾，稱若真有性騷擾，小慧為何不呼叫求救，又豈會和他一起出遊？他指控小慧陷害他。

北高行認為，依據小慧、證人供述和台北大學調查事證，足以認定陳男涉性騷擾且情節重大。此外，陳男在國內享有學術地位，對小慧的學位和論文掌有生殺大權，在不對等的師生關係下，極易使她不敢得罪或反抗，判台北大學將陳男解聘有理。

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  • 發生教授性騷擾女研究生的台北大學。（資料照）

    發生教授性騷擾女研究生的台北大學。（資料照）

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