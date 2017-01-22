四處喊搶沒人理 拉屎搞怪被收押
2017-01-22
〔記者洪定宏／高雄報導〕56歲裴姓街友沿街乞討食物、香菸、打火機，店家不給竟直接拿走，甚至拿持美工刀恐嚇檳榔西施，更在拉麵店前「便便」，惡行令不少店家咬牙切齒，警方在公園將他逮獲，法官裁定收押。
高雄警方指出，本月18日深夜接獲報案，指稱有歹徒在三民區買檳榔不付錢，還亮出美工刀恐嚇檳榔西施，嫌犯是披著黃色外套、身材微胖的中年裴姓男子。
警方調查，裴男沿街向店家索討檳榔、香菸及餐飲，鹹水雞攤老闆覺得他怪怪的，給他一包香菸，只求「不要生事就好了」，沒想到，裴男順手拿走打火機，「真可惡！」
肉圓店老闆娘則說：「他要我分肉圓給他，卻一直靠近我跟收銀台，我拿起鍋鏟重敲桌子怒嗆：『哩系不曾看過虎霸母（你沒看過母老虎嗎）？』他聽了就離開。」
裴男還曾拿美工刀對要返家的居民恐嚇說要搶劫，居民看他一臉邋遢，直接關門不予理會，裴男也隨後離去。最噁心的是，裴男深夜在拉麵店前「便便」，店家氣得大罵沒公德心。
警方獲報在公園查獲裴男，他坦承不諱，警方依詐欺、恐嚇、恐嚇取財等罪嫌移送法辦，法官裁定收押。
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