3年如一日…4童見警車就敬禮 暖了「警察杯杯」的心
2017-01-22
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣義竹鄉南興國小東華分校有4名學童，近3年上學、放學途中，見到警車就立正敬禮，4童的路隊長蔡鎧亦說，「警察很辛苦，要向他們敬禮問好」；義竹分駐所警員翁玉軒拍下這群學童敬禮的照片po上網，他說：「這是最美麗的風景！」
南興國小校長蔡志榮說，校方沒特別教學生這樣做，「是小朋友發自內心的行動」，孩子真誠尊重警察的辛苦，很有教育意義，他將鼓勵孩子們。
4名學童是六年級蔡鎧亦、陳瑩銹，五年級的陳瑩慧、陳重慶，陳瑩銹、陳瑩慧是姊妹，另2人是鄰居，4人住得很近，學校編在同一個路隊。
警員翁玉軒說，近3年，他執行校園安全勤務，常開車行經義竹鄉平溪村，這4名孩子一見警車就立正敬禮，他感受赤子之心，覺得溫暖，日前拍照上傳臉書與網友分享。
熱心網友昨找4名學童與翁玉軒相見歡，孩子們對警車充滿好奇，翁玉軒於是特地開警車載他們繞村子一圈，孩子們很開心，笑著說：「更加尊敬警察叔叔了！」
學長教的 覺得有意義續傳承
路隊長蔡鎧亦說，會向警車敬禮，是以前的路隊長教的，所以決定繼續傳承下去；陳重慶說，老師常說要有禮貌，所以看到警車就發自內心的舉手敬禮。
陳瑩銹說，長大後想當警察，但怕身高不夠；妹妹陳瑩慧則說：「警察叔叔很帥，但我不想當警察，因為很辛苦，但謝謝他們當人民的保母。」陳家阿嬤說，平常在家會告訴孫女，看到客人要問好，「請進來喝茶」，很高興孫女有禮貌。
布袋警分局交通組長蕭嘉祥說，近年常有年輕人對警察沒大沒小，如今看見學童發自內心尊敬警察，是給警方莫大鼓舞。
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