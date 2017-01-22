高階獄官性騷3女下屬 遭撤職退休金飛了

2017-01-22

〔記者項程鎮／台北報導〕前宜蘭監獄副典獄長林祺源被指以按摩為由，觸碰女職員、受訓女學員等3人的胸部和腹部，經監察院彈劾後，司法院公務員懲戒委員會日前將他撤職並停止任用一年；諷刺的是，林員被認定首次性騷擾女下屬時，他還身兼宜監「性騷擾申訴處理調查小組」召集人。

法務部表示，日前收到林祺源的撤職令，當天就要求他離職，林員不但喪失退休金，現在也不是公務員，1年停止任用期滿，也未必能再擔任公務員。

停任1年「未必能再回任」

林祺源沒有醫療執照，前年6月任職宜蘭監獄副典獄長兼「性騷擾申訴處理調查小組」召集人，涉嫌3次以手指性騷女職員，導致女職員的心理嚴重受創，醫師診斷有短期憂鬱反應、焦慮等症狀；林否認性騷擾，但承認在同年7月先後3次趁女職員加班時，在監獄辦公室內，叫她躺在地上、解開內衣，由他按摩10幾分鐘。

同年10月、11月，林祺源又對另一名女職員按摩胸、腹部，該女職員感覺很不舒服；後來林員擔任矯正署人力培育科科長及專門委員期間，進入矯正署一位受訓女學員寢室內，以「疏通乳房硬塊」為由，伸手按摩女學員胸部，女學員事後因情緒惡劣而哭泣。

曾辯通乳摸胸 純屬幫忙

林祺源被彈劾後曾表示，人家身體不舒服請他幫忙（指按摩一事），有能力當然會幫，對於被不當解讀，他只能尊重；不過公懲會認為，他的按摩讓女職員不舒服，已屬性騷擾並違反公務員服務法，依公務員懲戒法予以重懲。