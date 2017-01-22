| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

寒風搶救巷口棄嬰 嬤返家才知是親孫…

2017-01-22

24歲未婚媽稱以為死胎

〔記者王捷／台南報導〕24歲吳姓女子昨晨在台南市安平區家中廁所產下一子，以為是死胎，竟將男嬰用浴巾包裹，丟到家中後門防火巷，鄰居聞嬰啼而尋獲男嬰並報警，不知情的吳母正要出門上班，還好心護送男嬰搭救護車到醫院，回家後覺得女兒行為可疑，才追問出棄嬰竟是自己的金孫。

10度低溫凍了好幾小時

意外當上阿嬤的吳母說：「我很喜歡這個孫子，長得白白胖胖，我哪捨得送人！」她解釋，女兒未婚產子，以為是死胎才丟棄；警方認為吳女恐涉及遺棄罪，正調查中。

警要追未婚媽遺棄罪嫌

昨天清晨，台南安平區的氣溫僅攝氏10度，劉姓男子聽到屋外有哭啼聲，誤以為是貓叫，不以為意，天亮後，哭啼聲仍未斷，上午近9點，他覺得不對勁，循聲往住家後方的防火巷找尋，驚見浴巾包裹的全裸男嬰，小臉已被凍得發白，他嚇得趕緊打119。

嬤出門上班 加入救援行列

鄰居得知都出門關切，婆婆媽媽見男嬰白胖，我見猶憐，頻呼「金古錐」，直問「是誰這麼狠心？」吳母正要出門上班，見屋外騷動，停步關心，見男嬰惹人憐愛，動了惻隱之心，返家拿出衣物、棉被幫男嬰保暖，甚至一路陪男嬰搭救護車到郭綜合醫院就醫。

見女兒床單有血 問出內情

吳母返家後，想起女兒最近從台中返家，身材有點發福，她還虧女兒變胖，女兒卻神情不自然，要她別亂說；吳母想起棄嬰，突然意會不對勁，叫醒睡覺的女兒，問她是否產子？女兒否認，但吳母瞥見她的床單有大片血跡，女兒無法抵賴，終於承認生下男嬰。

男嬰凍傷 是否內傷待觀察

女兒告訴媽媽，不知為何會懷孕，只是最近有些腹瀉，昨天凌晨她肚子痛，上廁所時沒有太用力，竟將男嬰產在馬桶裡，因男嬰沒有哭鬧，她以為是死胎，才先將男嬰「放」到鄰居家的空地上；至於孩子的生父，她懷疑「可能」是男友。

郭綜合醫院小兒科醫師顏瑞美說，依外型、體重判斷，男嬰應是21日凌晨出生，約2200公克重，足月出生，因殘留臍帶較長，疑是生母自行剪斷，臍帶還有血漬；男嬰的腳有部分發紫，但沒有截肢的危險，是否會因失溫而傷及腦部或器官，還在觀察。

警方指出，將等吳女體力恢復後再訊問，社會局也會依兒少法對吳女裁罰。

廣告
  • 吳姓婦人（白衣者）當時要上班，也許是心有靈犀，遲遲沒出門，竟然協助自己的親孫子就醫。（記者王捷翻攝）

    吳姓婦人（白衣者）當時要上班，也許是心有靈犀，遲遲沒出門，竟然協助自己的親孫子就醫。（記者王捷翻攝）

  • 醫院研判，被遺棄的男嬰是在今日凌晨到清晨出生，一出生就遭到遺棄。（記者王捷翻攝）

    醫院研判，被遺棄的男嬰是在今日凌晨到清晨出生，一出生就遭到遺棄。（記者王捷翻攝）

  • 男嬰腳部有凍傷的痕跡，目前還在醫院觀察中。（記者王捷攝）

    男嬰腳部有凍傷的痕跡，目前還在醫院觀察中。（記者王捷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 十度 棄嬰 死胎 親孫
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
新年料理✤梅菜蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
拜拜用雞怎麼處理
挑干貝重點在乾燥度
轉寄

標題：寒風搶救巷口棄嬰 嬤返家才知是親孫…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月22日‧星期日‧丙申年臘月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.