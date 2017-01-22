寒風搶救巷口棄嬰 嬤返家才知是親孫…
24歲未婚媽稱以為死胎
〔記者王捷／台南報導〕24歲吳姓女子昨晨在台南市安平區家中廁所產下一子，以為是死胎，竟將男嬰用浴巾包裹，丟到家中後門防火巷，鄰居聞嬰啼而尋獲男嬰並報警，不知情的吳母正要出門上班，還好心護送男嬰搭救護車到醫院，回家後覺得女兒行為可疑，才追問出棄嬰竟是自己的金孫。
10度低溫凍了好幾小時
意外當上阿嬤的吳母說：「我很喜歡這個孫子，長得白白胖胖，我哪捨得送人！」她解釋，女兒未婚產子，以為是死胎才丟棄；警方認為吳女恐涉及遺棄罪，正調查中。
警要追未婚媽遺棄罪嫌
昨天清晨，台南安平區的氣溫僅攝氏10度，劉姓男子聽到屋外有哭啼聲，誤以為是貓叫，不以為意，天亮後，哭啼聲仍未斷，上午近9點，他覺得不對勁，循聲往住家後方的防火巷找尋，驚見浴巾包裹的全裸男嬰，小臉已被凍得發白，他嚇得趕緊打119。
嬤出門上班 加入救援行列
鄰居得知都出門關切，婆婆媽媽見男嬰白胖，我見猶憐，頻呼「金古錐」，直問「是誰這麼狠心？」吳母正要出門上班，見屋外騷動，停步關心，見男嬰惹人憐愛，動了惻隱之心，返家拿出衣物、棉被幫男嬰保暖，甚至一路陪男嬰搭救護車到郭綜合醫院就醫。
見女兒床單有血 問出內情
吳母返家後，想起女兒最近從台中返家，身材有點發福，她還虧女兒變胖，女兒卻神情不自然，要她別亂說；吳母想起棄嬰，突然意會不對勁，叫醒睡覺的女兒，問她是否產子？女兒否認，但吳母瞥見她的床單有大片血跡，女兒無法抵賴，終於承認生下男嬰。
男嬰凍傷 是否內傷待觀察
女兒告訴媽媽，不知為何會懷孕，只是最近有些腹瀉，昨天凌晨她肚子痛，上廁所時沒有太用力，竟將男嬰產在馬桶裡，因男嬰沒有哭鬧，她以為是死胎，才先將男嬰「放」到鄰居家的空地上；至於孩子的生父，她懷疑「可能」是男友。
郭綜合醫院小兒科醫師顏瑞美說，依外型、體重判斷，男嬰應是21日凌晨出生，約2200公克重，足月出生，因殘留臍帶較長，疑是生母自行剪斷，臍帶還有血漬；男嬰的腳有部分發紫，但沒有截肢的危險，是否會因失溫而傷及腦部或器官，還在觀察。
警方指出，將等吳女體力恢復後再訊問，社會局也會依兒少法對吳女裁罰。
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