小三冒小四名嗆元配：只有我能容下他的巨無霸
2017-01-21
〔記者張文川／台北報導〕62歲董姓婦人，與已婚的袁姓男子婚外情，她懷疑袁男另結「小四」劉女，竟玩起角色扮演的報復遊戲，董婦冒小四之名寫信給袁男的元配嗆聲：「只有我能容得下他的巨無霸！」又冒元配名義寫信到小四任職的國防部某單位，檢舉她在辦公室搞婚外情；台北地院依3次偽造私文書罪，判董婦5個月徒刑，緩刑2年；可上訴。
再假冒元配爆料 小三判刑
判決書指出，「小三」董婦前年11月5日，以「小四」劉女的吳姓女同事名義寫信，寄給劉女，冒充吳女以「小五」口吻，敘述正與袁男交往。
5天後，董女再以劉女名義，寫信給袁男的元配，信中以露骨的字眼宣示擁有袁男的感情，「這8天他每晚跟我行歡5、6次，反正妳又不和他行房，就請妳把他讓給我吧！」「也只有我才能滿足他，只有我才能容得下他的巨無霸，請你成全我們，放手吧！」信中還附上劉女和袁男的出遊合照，實際上卻是把同遊入鏡的同事全裁剪掉，加工而成。
1週後，董婦又假冒袁妻，寫檢舉信到劉女工作的單位司令，指責劉女是勾引她老公的狐狸精，「這種女人豈可容於貴單位？請長官勸她檢點行為、別再勾引我先生，好嗎？」
劉女認為沒和袁男交往，卻因未經查證的惡意檢舉可能影響工作，拿著收到的信上的郵戳，報警提告偽造文書、誹謗；董婦承認3封信都是她寫的，理由是袁男另有女人，讓她備受打擊，寫這些信是要提醒「和我有相同遭遇的人」不要再被騙。
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