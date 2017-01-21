狠父虐死尿床娃 丟垃圾堆屍骨無存
2017-01-21
3年後兒該上學才曝光
〔記者林嘉東、何玉華、俞肇福／綜合報導〕只因3歲半的兒子尿床，36歲男子白嘉文竟拳打、勒頸、摔牆凌虐，命令兒子原地踏步，並喊「一、二，一、二」答數直到昏迷死亡，白男棄屍基隆山區垃圾堆；事隔5年，白男去年被查出涉案，警兩度開挖雖找不到遺體，基隆地檢署仍依傷害致死、遺棄屍體罪起訴這名獸父。
起訴書指出，白嘉文與石姓女子結婚，兒子出生後，2人因毒品等案入監，新北市社會局將男童安置寄養家庭，白男出獄後與妻分居；99年帶兒子與王姓女友同居，因工地工作不穩，心情不佳，100年6月某晚，不滿兒子尿床，拳毆兒子腹部，再舉起勒頸，王女勸阻，白仍將兒拋摔、撞牆、撞地板。
又令兒子起身原地踏步，叫兒子和他答數「一、二，一、二」，直到兒子不支昏倒，王女要求送醫反遭毆打；隔天下午4點，兒子無呼吸、心跳，白竟騎車載屍至七堵區產業道路棄屍。
「還我孫子」父怒搥兒
103年，新北市社會局察覺男童遲未入學，檢警追查，去年5月找到白嘉文，得知虐兒棄屍。檢方根據白的供詞，去年5月、8月兩度開挖棄屍地點不獲；白父得知愛孫遭棄屍垃圾堆，泣不成聲，搥打兒子：「還我孫子來！」
雖找無屍體 狠父仍起訴
白將兒子棄屍在編號「高幹45」電桿路旁，當地長興里長姚琴富證稱，5年來，該處有野狗出沒、被亂丟垃圾，還聞到肉體腐敗味，但未發現屍體。雖無屍體，但白男通過測謊，王女也證稱，白向她坦承打死兒子。
警員透露，找到白男時問他：「知道我們為什麼要找你？」白點頭說：「我知道！」並無悔意。
新北市社會局科長石玉麗說，因石女與白男都吸毒，多次出入監獄，遂將當時2歲的女兒（受虐男童的姊姊）交親屬照顧，迄今起居正常。
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