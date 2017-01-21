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土豪哥沒離婚 與嬌妻各過各的

2017-01-21

〔記者謝君臨／台北報導〕捲入W Hotel命案的「土豪哥」朱家龍，4年前高調以賓利、勞斯萊斯名車，迎娶東吳正妹鍾儀瑄（Alice），朱家龍還拿出4塊磚頭大的現金壓茶禮，高調作風令外界咋舌，不過，這段王子、公主般的戀情，去年疑生變，友人表示，2人雖未離婚，但卻各過各的，已形同陌路。

102年，土豪哥仿造南韓知名歌手李承哲《MY LOVE》MV中的求婚劇情，豪氣租下華山藝文園區，向女友Alice求婚，現場不但請來40名舞者、3位專業踢踏舞者及2位芭蕾舞者，還找來8位錄影攝影師、6名平面攝影，場面浪漫奢華，彷彿進入童話世界的皇宮，在百名親友祝福下，成功求婚。

土豪哥之所以能揮金如土，實則源自於其父朱仁才；現年67歲的朱父是雲林人，為仁才服裝公司董事長，更是桃園永平工商董事長。而朱家的服飾公司創立於58年，生產各式服裝，90年起，該公司共承包近650個制服標案，總金額高達15億5000萬元，土豪哥靠著父親的金援，生活極盡奢華。

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  • 「土豪哥」朱家龍，因大陣仗迎娶東吳正妹爆紅。 （圖：取自網路）

    「土豪哥」朱家龍，因大陣仗迎娶東吳正妹爆紅。 （圖：取自網路）

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