Ｗ飯店命案／土豪哥驗出毒品反應 變嫌犯
〔記者謝君臨、邱俊福、錢利忠、周敏鴻／綜合報導〕偵辦台北市W Hotel郭姓小模猝死案，檢警發現，負責訂房的「土豪哥」朱家龍，應訊時供稱自己只在房內抽菸、看電視，否認參與一切，但是毒品化驗報告出爐，他的尿液呈三級毒品反應，研判可能在W飯店吸毒，台北地檢署已對他祭出境管，且首度依嫌疑人身分，傳喚他在小年夜前一天（25日）到案說明。
何時吸毒？檢擬下週三傳喚追查
土豪哥供稱他在去年12月5日離開飯店；而他在8日被警方採尿驗出毒品反應，刑事局鑑識專家表示，吸食三級毒品後2到3天內可驗尿查出（也可能因用量及體質而例外），究竟土豪哥是在W飯店辦趴時吸毒，還是離開後吸毒，或兩者都有，檢察官將一併查明。
曾說只看電視、什麼都沒做
檢警調查，去年12月2日，土豪哥向W Hotel訂房入住，4日清晨，郭姓小模赴信義計畫區的W飯店VIP套房參加派對，眾人開毒趴，土豪哥自稱5日先離開，7日上午郭女疑因服用新興毒品而昏迷，全身抽搐，大小便失禁，被緊急送醫仍不治。
8日晚間，負責訂房的土豪哥赴警所說明，被採尿及毛髮送驗，他供稱自己當時在房內抽菸、看電視，否認參與一切，被請回。
事情鬧大，土豪哥被爆料其父是桃園永平工商、仁才服裝公司董事長朱仁才，網民大肆起底。
郭女被送醫時，下半身套著1件8XL超大號內褲，綽號「將將」的劉女到案說明，指郭女失禁、內褲污穢，她順手抓一條內褲幫她套上遮掩，但不知是誰的。
土豪哥後來承認內褲是他的，原因是「要連跑好幾天的趴」，所以自帶內褲更換。
郭女昏迷後，劉女及酒店經紀人江哲瑋、洪聖晏揹下樓，另有男子蔡逸學、陳男、陳女3人負責結帳。江、洪、蔡3男被檢方依過失致死罪諭令交保，餘3人則請回。
土豪爸轉低調：尊重司法調查
江、洪、蔡及土豪哥都被採尿及毛髮送驗，調查有無毒物反應、是否與郭女發生性行為；土豪哥的尿先被驗出三級毒品反應，毛髮還沒有完成檢驗。
針對土豪哥尿液有毒品反應，「土豪爸」朱仁才昨晚表示「尊重司法調查」，不願多作回應。
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