| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力
 首頁 > 社會

Ｗ飯店命案／土豪哥驗出毒品反應 變嫌犯

2017-01-21

〔記者謝君臨、邱俊福、錢利忠、周敏鴻／綜合報導〕偵辦台北市W Hotel郭姓小模猝死案，檢警發現，負責訂房的「土豪哥」朱家龍，應訊時供稱自己只在房內抽菸、看電視，否認參與一切，但是毒品化驗報告出爐，他的尿液呈三級毒品反應，研判可能在W飯店吸毒，台北地檢署已對他祭出境管，且首度依嫌疑人身分，傳喚他在小年夜前一天（25日）到案說明。

何時吸毒？檢擬下週三傳喚追查

土豪哥供稱他在去年12月5日離開飯店；而他在8日被警方採尿驗出毒品反應，刑事局鑑識專家表示，吸食三級毒品後2到3天內可驗尿查出（也可能因用量及體質而例外），究竟土豪哥是在W飯店辦趴時吸毒，還是離開後吸毒，或兩者都有，檢察官將一併查明。

曾說只看電視、什麼都沒做

檢警調查，去年12月2日，土豪哥向W Hotel訂房入住，4日清晨，郭姓小模赴信義計畫區的W飯店VIP套房參加派對，眾人開毒趴，土豪哥自稱5日先離開，7日上午郭女疑因服用新興毒品而昏迷，全身抽搐，大小便失禁，被緊急送醫仍不治。

8日晚間，負責訂房的土豪哥赴警所說明，被採尿及毛髮送驗，他供稱自己當時在房內抽菸、看電視，否認參與一切，被請回。

事情鬧大，土豪哥被爆料其父是桃園永平工商、仁才服裝公司董事長朱仁才，網民大肆起底。

郭女被送醫時，下半身套著1件8XL超大號內褲，綽號「將將」的劉女到案說明，指郭女失禁、內褲污穢，她順手抓一條內褲幫她套上遮掩，但不知是誰的。

土豪哥後來承認內褲是他的，原因是「要連跑好幾天的趴」，所以自帶內褲更換。

郭女昏迷後，劉女及酒店經紀人江哲瑋、洪聖晏揹下樓，另有男子蔡逸學、陳男、陳女3人負責結帳。江、洪、蔡3男被檢方依過失致死罪諭令交保，餘3人則請回。

土豪爸轉低調：尊重司法調查

江、洪、蔡及土豪哥都被採尿及毛髮送驗，調查有無毒物反應、是否與郭女發生性行為；土豪哥的尿先被驗出三級毒品反應，毛髮還沒有完成檢驗。

針對土豪哥尿液有毒品反應，「土豪爸」朱仁才昨晚表示「尊重司法調查」，不願多作回應。

廣告
  • W Hotel小模猝死案，「土豪哥」朱家龍（穿白衣者）曾說自己待在房間時只是抽菸、看電視，其他什麼都沒做，昨天卻傳出尿液被驗出三級毒品反應。（圖：取自網路）

    W Hotel小模猝死案，「土豪哥」朱家龍（穿白衣者）曾說自己待在房間時只是抽菸、看電視，其他什麼都沒做，昨天卻傳出尿液被驗出三級毒品反應。（圖：取自網路）

  • 表格

    表格

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 土豪哥 毒品 Ｗ飯店命案
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤豬肉卷八幡煮
總舖師✧圍爐好菜
過年的蘿蔔糕料理
年貨大街採購訣竅
轉寄

標題：Ｗ飯店命案／土豪哥驗出毒品反應 變嫌犯


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月21日‧星期六‧丙申年臘月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.