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婚禮歌手染毒 精美腳踏車當吸食器

2017-01-21

〔記者邱俊福／台北報導〕在台中地區知名餐廳駐唱，並當婚禮歌手兼鍵盤手的王言皓，涉嫌販賣毒品，藉以獲取不法暴利，經北市警南港分局長期監控， 前天赴台中將他與1名同行的通緝犯白勝文逮捕，起獲安非他命37包、混合毒品神仙水37瓶、搖頭丸、奶茶包、電子磅秤，及精美的腳踏車吸食器等大批證物。

警方調查，39歲王嫌，在駐唱圈內打滾10多年，大家都稱他為「言皓老師」，一直堅持音樂這條路，曾參加歌唱比賽、發過唱片，但沒有大紅大紫過，平時在台中地區各餐廳、PUB與婚禮駐唱。

王嫌本身染上毒癮後，不僅自製精美有藝術造型的吸食器，更將搖頭丸以「彩色糖果包裝紙包裝」，神仙水以「眼藥水罐裝」偽裝掩飾，藉以販賣牟利，並躲避警方查緝。

王嫌到案後，告訴警方因生活壓力染毒癮，但否認販毒。警詢後依毒品罪移送台中地檢署偵辦，並追查毒品來源。

警方接獲線報指，王嫌以販毒為業，便組成專案小組偵辦，前天派員到台中市西屯區王嫌住的日租套房查察，趁王嫌牽車時，現場將他逮捕，並發現同行28歲白嫌為詐欺通緝犯，隨後於王嫌包包與租屋處起獲大批各式毒品，帶返偵辦。

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  • 歌手王言皓。（取自臉書）

    歌手王言皓。（取自臉書）

  • 警方起獲精美的腳踏車吸食器。（記者邱俊福翻攝）

    警方起獲精美的腳踏車吸食器。（記者邱俊福翻攝）

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