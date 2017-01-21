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《黏巴達》原唱 布拉茲遭綁架焚屍

2017-01-21

〔記者莊沛儀／綜合報導〕80年代憑1首「黏巴達」紅遍全球的巴西裔女歌手布拉茲，在巴西時間19日陳屍於1輛被燒得面目全非的車裡，已成焦屍。巴西媒體報導，布拉茲經營的飯店員工已認罪殺人。

「每日郵報」報導，當天凌晨，里約熱內盧近郊薩夸雷馬1處街道有1輛轎車起火，消防隊3點40分趕達滅火後，驚見車內女屍，後經證實是63歲的布拉茲。

巴西報導指出，布拉茲被綁架後殺害，凶手將屍體棄置車內，放火燒車，試圖毀屍滅跡；事後有名23歲男子告訴警方，曾目擊4個男人闖入屋內拿走財物，綁架布拉茲；但該男供詞矛盾，在警逼問下承認與另2男共同行凶，因布拉茲激烈抵抗才殺了她。

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  • 唱紅《黏巴達》的巴西裔女歌手布拉茲遭綁架焚屍。（法新社）

    唱紅《黏巴達》的巴西裔女歌手布拉茲遭綁架焚屍。（法新社）

  • 唱紅《黏巴達》的巴西裔女歌手布拉茲遭綁架焚屍。（取自網路）

    唱紅《黏巴達》的巴西裔女歌手布拉茲遭綁架焚屍。（取自網路）

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