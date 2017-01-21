聯邦銀識破假支票 保住復興農會20億元

2017-01-21

〔記者謝武雄／桃園報導〕前天有人持桃園市復興區農會的5張合作金庫支票，到聯邦銀行大園分行要軋入聯邦銀行戶頭，因總額達20億元，聯邦銀行照會復興區農會，驚覺支票的印鑑不符，趕緊查扣支票並通報桃園市政府；市府及警方調查，復興區農會信用部主任廖學麟涉嫌挪用農會的11張支票，廖昨午投案漏夜偵訊中。

復興區農會總幹事陳榮基說，廖供稱遭對方威脅對家人不利，不得已才挪用；陳榮基表示，農會資產連同公庫才22億元，幸未被盜領，否則會破產；被挪用支票尚有6張去向不明，總面額達25億元，昨公布11張連號支票號碼為「LM4368430~440」，呼籲勿受騙。

警方及市府調查，當時聯邦銀行依規定，將支票送往票據交換中心，再轉復興區農會在合作金庫的戶頭，若票據無誤、戶頭金額足夠，就會支付款項。

這5張支票，每張面額4億元，且未指定受款人，聯邦銀行非常慎重，打電話向復興區農會查證，才知農會並未開出這5張支票，於是傳真印鑑比對，驚見「總幹事章」不符。

桃市府成立緊急事件處理小組，市府農業局長郭承泉表示，廖學麟去年1月與1家開發公司接洽，以開發復興區土地為由，擅與對方訂定投資契約，內文有「為方便資金調度及支付開發過程中的利息，須提供空白支票擔保」，廖竟擅自挪用農會的11張支票。

陳榮基說，廖學麟蓋上自己保管的「農會章」、「信用部主任章」，再偷蓋上「會計主任章」，將蓋有3個章的支票交給開發公司，開發公司再盜刻「總幹事章」並私填20億元的鉅款金額。