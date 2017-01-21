超商店長被搶 主謀竟是新店員

2017-01-21

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北一家超商店長前天赴銀行存款時遭歹徒強盜案，警查出竟是到職未滿月的超商店員蘇紹武涉主謀策劃，警昨趁蘇上班時拘提他，20歲蘇男否認涉案，但警依落網羈押的2嫌指證，將蘇依強盜罪送辦。

警方調查，前天持辣椒水搶店長被逮的21歲嫌犯李亦青，供稱到銀行洽談貸款，見店長有鉅款，才於隔天行搶；但警追查發現，李嫌的共犯，除了騎車接應的23歲乾哥洪明安，洪男在超商工作的表弟蘇紹武也涉案。

警方說，李父在警局破口大罵：「都是被姓蘇的帶壞」，李嫌才坦承，是由在超商工作的蘇男提議策劃；李說，他經由洪認識洪的表弟蘇男，蘇於3週前到便利商店任早班，上午8時做到下午4時，熟悉結帳營收款的存匯款作業模式。

李供稱，週一晚間，蘇提議「可以搶我家店長啊，事成後分我30萬」，並透露店長每天固定去銀行存錢的時間，叫李守在店外即可。

李隔天要洪騎車載他勘察地形，週三下午埋伏超商外，尾隨林姓店長進銀行，果見箱內有大把鈔票，決定週四犯案。

李行搶當場被逮後，警前晚通知洪嫌到案，洪不知自己因詐欺案被通緝，大方到警局，聲稱當天送李到超商附近後，便進超商找表弟蘇紹武聊天、用餐，沒看見李躲在店門外，也不知李行搶。

警昨趁蘇嫌上班，到北市南京東路五段的超商逮人，蘇否認犯案，都說「不清楚、不知道」。