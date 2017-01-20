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人力仲介兩手賺 毒控邊緣人榨乾

2017-01-20

〔記者顏宏駿／彰化報導〕張志昌、夏瑋蔆夫妻檔成立人力仲介公司，涉嫌吸收有犯罪前科的社會邊緣人當臨時工並餵毒，這些臨時工無力還錢，便幫忙賣毒、運毒，形成一個30多人的毒品「共犯結構」，員林警分局前天瓦解該集團。

警方調查，張志昌（46歲）曾因毒品罪入獄服刑，深知「更生人」出獄後找工作的困難，竟與妻子夏瑋蔆（36歲）在員林市成立「昌達人力仲介公司」，鎖定被社會排斥的邊緣人，吃定他們背負犯罪前科，找工作不易，給予他們到工地打零工的機會，一天1200元，抽頭200元。

警方表示，夫妻倆都有毒癮，竟用毒品控制手下臨時工，他們找來5名毒友當「核心幹部」，帶被害人到工地做粗工，待時機成熟便餵毒，一旦被害人上癮，幾乎把每天工作的辛苦錢都拿去和「老闆」買毒品。

警方表示，許多被害人都曾因吸毒而入獄，原本出獄後想戒斷，不料再度染上毒癮，若沒錢買毒，便被迫加入組織賣毒、運毒。警方說，夫妻倆手下的5名核心幹部，被稱為「五虎將」，其中一人因不想再過這樣的生活，想要離去，結果被幫眾打到渾身是傷，禁錮2天。

警方還說，主嫌張志昌的父親在中山醫院當排班計程車司機，因為插隊與人發生糾紛，無意間跟兒子透露，張嫌即教唆手下將欺負父親的司機又打又踹，帶到私人處所毆打教訓，手法凶殘。

員林警分局在彰化地檢署檢察官廖偉志指揮下，兵分多路搜索，帶回22名成員，經複訊有7人被依組織犯罪、毒品、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送，其中張志昌、夏瑋蔆及莊姓藥頭昨天凌晨被收押。

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  • 張志昌教唆手下，街頭毆打小黃司機。（記者顏宏駿翻攝）

    張志昌教唆手下，街頭毆打小黃司機。（記者顏宏駿翻攝）

  • 主嫌張志昌成立「人力仲介公司」，吸收社會邊緣人，以毒品控制手下。（記者顏宏駿翻攝）

    主嫌張志昌成立「人力仲介公司」，吸收社會邊緣人，以毒品控制手下。（記者顏宏駿翻攝）

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