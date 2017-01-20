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取締盜砂石曾被嗆 河川局駐衛警家前遇襲
2017-01-20
因公遭報復? 檢調追查中
〔記者王善嬿／嘉市報導〕是擋人財路還是私人恩怨？經濟部水利署五河局約聘的41歲楊姓駐衛警，昨天上午7點外出買早餐，在家門口遭2男持鋁棒毆打，楊某的頭、右臂及腳受傷，高喊「救命」，鄰居出門追趕、協助壓制嫌犯邱韋達。
逞凶者被逮 反控駐衛警傷害
25歲邱韋達逃逸時跌倒，警方趕抵逮個正著，但他反控楊某傷害，警訊後將2人上銬，同依傷害罪嫌移送法辦，並追查另名綽號「瘋狗」的涉案男子。
楊妻訴諸媒體，指先生從事駐衛警18年，工作認真，平時巡查河川，取締未在合法砂石場作業的違規情形，日前曾被人恐嚇「小心點」，甚至被跟蹤，他昨在家門前被毆傷，懷疑因得罪業者而遭報復，擔心全家有生命危險，希望警方查明真相。
五河局副局長周建森表示，案發後，政風單位就接獲通報，也報請檢調調查，楊員係因公遭報復或私人恩怨被毆，尚待釐清。
稱「瘋狗」指使 拒說為何打人
邱嫌在警訊時，不願透露打人原因，稱是友人「瘋狗」找他去的。但楊某說不認識2嫌，平日未與人結怨；他的工作內容是巡查朴子溪月眉潭橋、北港溪等處疏濬工程，是否在合法採區採砂石等。
一名營造業者表示，1噸砂石現在市價可賣400元，如以每輛砂石車可載15噸計算，一趟約可賣6000元。
這名業者說，7、8年前，盜採砂石很常見，但近年政府開放合法採砂場，加上五河局、縣市政府勤疏濬，砂石量大，壓低價格，營造業者擔心買到來路不明的砂石被抓、風險大，現在大多向合法業者購買，盜採砂石的利潤已不如往年。
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