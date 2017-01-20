快訊爆笑！網路瘋傳的出槌神片
煉1公斤付25萬 黑幫砸重金避「進口」風險
2017-01-20
〔記者周敏鴻／桃園報導〕中國師傅「技術輸出」，來台製作K他命，引發外界關切。警方說，毒販從境外買毒，再運毒來台，必須通過重重關卡，風險高且容易被逮，請製毒師傅來台煉毒，可以全程監督，不用擔心被黑吃黑，雖然1公斤收費25萬元，對販毒的黑幫份子來說，還是最划算的選擇。
102年3月間，桃園市綽號「小安」的陳姓男子被假刑警綁架、虐殺，還以水泥封屍在油桶內，沉屍水池。
桃園黑幫間流傳，當年金主集資在中國購買K他命，委由小安運回台灣，卻被公安查扣，金主本想自認倒楣，但對小安收了運費卻不願歸還非常不滿，小安因此惹來殺身之禍。
警方說，黑幫份子一直有「中國的K他命製毒技術好」、「從境外運毒回台灣的風險高」等觀念，因此促成天道盟太陽會透過管道，重金禮聘戴喜平，跨海來台煉毒。
打擊毒品 警又面臨新挑戰
警方分析，黑幫份子集資從境外購買K他命，是依黑市的大盤價買入，雖然較零售價格低了十多倍，但買毒後得運毒，還得將毒品分配到層層盤商才能獲利，風險非常高；如果在台灣製毒，儘管煉毒師報酬高，但也僅佔毒品黑市零售價的四分之一，卻省去這些風險，且製毒過程可以派員監督，不用擔心黑吃黑，甚至還能偷學製毒技巧，絕對划算，這也是未來警方打擊毒品的新挑戰。
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