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中國製毒師攻台 10天煉出1.8億K毒

2017-01-20

〔記者周敏鴻／桃園報導〕天道盟太陽會份子彭俊睿從中國福建引進煉毒師戴喜平來台，短短10天製造出黑市價格達1億8000萬元的K他命，桃園市龍潭警分局以治平專案監控彭男，意外發現上情，昨凌晨在桃園市楊梅區破獲製毒工廠。

警方調查，戴喜平（27歲）以中國福建地區為據點製毒，雖然年紀輕，但入行就跟著老師傅，已有多年煉毒經驗，累積出高超製毒技巧，打出名號。

觀光名義 經小三通入台

太陽會份子彭俊睿（32歲）跨海找上戴喜平，以製作1公斤K他命可拿25萬元台幣的高報酬，邀他來台製毒，想趁農曆春節大撈一票。

警方說，戴喜平10日以觀光名義經由小三通搭船到金門，再搭機抵台，彭俊睿派人接到楊梅區梅高路的偏僻民宅，由戴喜平指揮彭的6、7名手下製作K他命。

監控暴力討債 意外抄毒

警方指出，104年底開始，彭俊睿指揮手下多次砸車、暴力討債，有被害人被砍到左手腕手筋斷裂，也有被害人開車時被開槍，慌張逃命時又爆胎，被打得險些喪命，彭俊睿的囂張行徑，早被警方盯上，以治平專案監控。

警方監控時，意外發現彭俊睿邀戴喜平來台煉毒，昨收網逮人，起獲K他命成品20公斤，液態成品40公斤、半成品120公斤及製毒工具。

警方說，戴喜平只用簡易的製毒設備，就能煉製高純度的K他命，幸好及時查獲，否則180公斤K他命流入市面，後果不堪設想。警昨將戴喜平、彭俊睿等18人依毒品、組織犯罪、妨害自由、傷害等罪嫌送辦。

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  • 警方查獲大批K他命毒品與製毒的工具、原料，毒品黑市價格達1.8億元。（記者周敏鴻攝）

    警方查獲大批K他命毒品與製毒的工具、原料，毒品黑市價格達1.8億元。（記者周敏鴻攝）

  • 警方查獲大批毒品成品、半成品。（記者周敏鴻攝）

    警方查獲大批毒品成品、半成品。（記者周敏鴻攝）

  • 中國籍男子戴喜平，年僅27歲，已是製K毒老手。（記者周敏鴻攝）

    中國籍男子戴喜平，年僅27歲，已是製K毒老手。（記者周敏鴻攝）

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