2017-01-20

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106000006期威力彩，頭獎連21摃，累積至下期頭獎3.38億元。昨晚開獎的第106000016期今彩539，頭獎3注中獎，可得獎金800萬元，獎落宜蘭縣羅東鎮民權路190號「大千彩券行」，台北市大同區寧夏路139號「金得億彩券行」，以及彰化縣彰化市民族路103號「禾峰彩券行」。