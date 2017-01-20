快訊爆笑！網路瘋傳的出槌神片
例外多過原則 司法院擬禁夜間訊問
2017-01-20
〔記者項程鎮／台北報導〕司法院院會昨天通過刑事訴訟法修正草案，嚴格禁止偵查羈押期間對被告夜間訊問，司法院刑事廳長蘇素娥表示，基於人權考量，夜間訊問不宜超過晚間11點，現行條文雖已禁止，但在經被告同意等例外情形下仍可進行，實務運作上已形成「例外多過原則」，因此將修法禁止。
有司法官私下指出，夜間訊問被告不但剝奪被告休息時間，被告夜晚精神不濟時的陳述，是否就是他的真正意思，也值得懷疑；實務上夜訊時，不時可見審檢辯或被告累得打哈欠，這樣的審訊過程已牴觸憲法保障的基本人權，「是到了該修法的時候」。
此外，修正草案還針對前台北市議員賴素如涉賄被收押，所引發的律師在偵查聲押時的閱卷權爭議，增訂「賴素如條款」，司法院根據大法官去年對賴素如聲請釋憲案，做出釋字第737號解釋，規定被告偵查羈押中，律師可閱卷，但不得洩漏相關內容。
被告偵查羈押中 律師可閱卷
蘇素娥指出，若律師洩漏偵查羈押資料和內容，甚至進行訴訟目的外的使用，情節輕微者，檢察官可向法官聲請禁止律師繼續對本案辯護，若嚴重到已涉違反偵查不公開原則或洩密，檢方可依法追訴，可將律師交付懲戒。
修正草案還規定偵查羈押程序採「折衷式的強制辯護制度」，除非被告同意不須律師在場，否則原則上須由律師到場協助辯護；另，就算被告涉犯5年以上重罪，也須有逃亡、串證等事證，才能收押。
司法院這次修正刑訴法「辯護人、輔佐人及代理人」、「被告之傳喚及拘提」、「被告之羈押」等共5條法條；司法院認為，人身自由是憲法保障的基本人權，現行刑訴法對於剝奪被告人身自由的規定，不符憲法規定的「正當法律程序」，因此修正相關條文。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 月入200萬卻犯強盜罪 入監懊悔兒子不認得他
- 疑涉弊案 廣大興案「洪大姊」請回、夫收押
- 經手上百家公司地下通匯 百億熱錢流中國
- 人力仲介兩手賺 毒控邊緣人榨乾
- 煉1公斤付25萬 黑幫砸重金避「進口」風險
網友回應
熱門新聞
- 歐巴馬發出最後一道軍令 轟炸利比亞的IS營地
- 中國男教授：面試女研究生 一看胸二看臉...
- 台中市府首辦國際越南節 除夕至初五解鄉愁
- 屏縣拆舊宿舍 文化處：未達文資條件
- 義山區飯店雪崩35人受困 未找到生還者
- 自由廣場》官僚無能 傷害台日關係
- 川普準備就職演說 由甘迺迪雷根找靈感
- 自由廣場》政府可以對民怨有感一些
- 《袖珍時尚、微型魅力》7
- 電力大戶多花錢認購綠電 彰縣竟出現這種特別戶
- 宣布農業部長人選 川普完成內閣布局
- 狂吞止痛藥 華仔虛弱返港令人心疼
- 《酷寒潮裝》2
- 黨職併公職溢領「找國民黨還」
- 李國毅耍MAN 強吻連俞涵
- 藍委告狀 要莫天虎管好蔡正元
- 打造花園城市 140公頃花海綻放
- 年金請領延至65歲 勞公將齊一年齡
- 冷氣團報到 霾害跟著來
- 生意擺一邊 餐廳招待自閉兒圍爐
- 《袖珍時尚、微型魅力》2
- 公股銀行13趴優存 一併改革
- 準環署長改口︰氣候變遷非騙局
- 川普就任總統前夕 美國股市收黑
- 巨石強森獻聲半神人 感性飆淚
- 葉倫：未來每年將會升息好幾次
- 年金15年改革完成後 立委：高階公教仍領6萬多 還是太高
- 星光黯淡 就職慶祝趴變少了
- 護國神捕退了 誰接班?
- 詐欺判刑 頭份市代會副主席遭罷免
- 自由廣場》又拿香蕉比太陽花
- 分手撕破臉！ 杜蘭特狂飆40分 比下魏少大三元
- 自由廣場》泰豐不管桃園人有多火？
- 元宵夜鞭春牛 聖母廟春牛亮相
- Uber、小黃合作 2月推UberTAXI
- 台紙監察人提案 解任董座簡鴻文
- 每年砍1％ 調降所得替代率要花15年
- 強震後大雪崩 義旅館30死
- 《2017春妝6大趨勢》3 經典大地色調
- 喬帥爆冷 輸排名117名黑馬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：例外多過原則 司法院擬禁夜間訊問
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分