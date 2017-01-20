例外多過原則 司法院擬禁夜間訊問

2017-01-20

〔記者項程鎮／台北報導〕司法院院會昨天通過刑事訴訟法修正草案，嚴格禁止偵查羈押期間對被告夜間訊問，司法院刑事廳長蘇素娥表示，基於人權考量，夜間訊問不宜超過晚間11點，現行條文雖已禁止，但在經被告同意等例外情形下仍可進行，實務運作上已形成「例外多過原則」，因此將修法禁止。

有司法官私下指出，夜間訊問被告不但剝奪被告休息時間，被告夜晚精神不濟時的陳述，是否就是他的真正意思，也值得懷疑；實務上夜訊時，不時可見審檢辯或被告累得打哈欠，這樣的審訊過程已牴觸憲法保障的基本人權，「是到了該修法的時候」。

此外，修正草案還針對前台北市議員賴素如涉賄被收押，所引發的律師在偵查聲押時的閱卷權爭議，增訂「賴素如條款」，司法院根據大法官去年對賴素如聲請釋憲案，做出釋字第737號解釋，規定被告偵查羈押中，律師可閱卷，但不得洩漏相關內容。

被告偵查羈押中 律師可閱卷

蘇素娥指出，若律師洩漏偵查羈押資料和內容，甚至進行訴訟目的外的使用，情節輕微者，檢察官可向法官聲請禁止律師繼續對本案辯護，若嚴重到已涉違反偵查不公開原則或洩密，檢方可依法追訴，可將律師交付懲戒。

修正草案還規定偵查羈押程序採「折衷式的強制辯護制度」，除非被告同意不須律師在場，否則原則上須由律師到場協助辯護；另，就算被告涉犯5年以上重罪，也須有逃亡、串證等事證，才能收押。

司法院這次修正刑訴法「辯護人、輔佐人及代理人」、「被告之傳喚及拘提」、「被告之羈押」等共5條法條；司法院認為，人身自由是憲法保障的基本人權，現行刑訴法對於剝奪被告人身自由的規定，不符憲法規定的「正當法律程序」，因此修正相關條文。