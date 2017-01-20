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精神科醫師：長期吸安 思覺失調找上你

2017-01-20

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄國際機場消防班林姓班長疑因吸安造成精神恍惚，高醫大主任秘書、精神科教授陳正生表示，毒品主要分中樞興奮、中樞抑制及迷幻3大類，安非他命、古柯鹼屬於興奮劑，K他命、天使塵、搖頭丸則是迷幻劑，酒精、安眠藥、大麻則有抑制中樞、鎮靜等效果。

陳正生說，吸食安非他命會心跳過速、血壓升高，並造成心律不整、急性心肌病變梗塞、心臟衰竭、休克等，長期使用或中毒者會出現似妄想型思覺失調症。

另外濫用搖頭丸、K他命，會出現食慾不振、噁心、心悸等症狀，長期使用則會對腦部造成長久的傷害、影響思考、記憶力衰退及認知能力受損，甚至導致青光眼及膀胱炎等。

至於使用鎮靜劑的毒品會讓生理的動作趨緩，心跳降低及呼吸變得慢和淺。

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