消防「毒﹜班長 作法驅魔又偷車

2017-01-20

〔記者洪臣宏／高雄報導〕曾是打火英雄的高雄國際機場消防班林姓班長，因持有安毒被警查獲2次，目前停職，不料他前晚竊車闖進大樓停車場，拿出七星劍、草紮人偶驅魔，警在他身上再起出安毒，40歲林男精神恍惚，警方不禁感嘆：「毒品害人不淺！」

左營警分局調查，前天傍晚，林嫌在高雄市文自路見67歲陳姓男子自小客車未上鎖，竟上車開走，陳與親友來不及阻止。

警方晚間7點獲報，指一名男子駕車進立莊路一處大樓的停車場，在內焚燒檀香作法，令人發毛，員警趕抵時，發現作法的就是林嫌。

恍惚稱大樓有惡鬼

警在林嫌黑色提袋內起出安非他命1包（2.5公克）、吸食器及佛經、硃砂筆、檀香粉、七星劍及草紮人偶等作法器物。

林嫌神情恍惚，詞不達意，說不出竊車理由，只說大樓內有惡鬼，特地前來驅魔。警訊後依竊盜、毒品罪送辦。

林嫌是高雄國際航空站航務組消防班班長，去年12月、今年1月因持毒被高雄、苗栗警方查獲。警方指出，林嫌已經是第三次被左營警方逮捕，之前也曾闖入大樓作法驅魔，懷疑他因吸毒致生幻覺。

專家：混搭法器沒用

民俗專家、前高雄縣星象卜卦堪輿職業工會理事長柯武村表示，硃砂筆用在畫符、開光，紙人（草人）為化解厄運的替身，檀香有淨化、沉澱作用，七星劍為鎮煞法器，是上述唯一能拿來驅魔的，將七星劍、硃砂筆、紙人等混在一起使用，根本毫無章法。

柯武村還說，在道教中，只有神明附身的乩童、法師才能驅魔，一般人不具法力，不能妄自驅魔。