| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
爆笑！網路瘋傳的出槌神片
 首頁 > 社會

經手上百家公司地下通匯 百億熱錢流中國

2017-01-20

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市三通刺繡公司涉嫌「掛羊頭賣狗肉」，於98年至104年間，非法替上百家中小企業進行地下通匯，將熱錢匯往中國，賺取匯差、手續費，初估已匯出上百億元至中國；台北地檢署昨指揮台北市調查處搜索三通公司及負責人陳俊雄住所，以犯罪嫌疑人身分約談陳男及其3名親友到案，全案朝違反《銀行法》方向偵辦。

三通負責人交保、禁出境

昨天下午近5點，陳俊雄、楊姓、黃姓男子與陳姓女子4名被告，由調查官移送北檢複訊，全程不發一語魚貫步入法警室上樓開庭，庭訊後裁定陳50萬元交保，並限制住居、出境出海。楊姓男子20萬交保，黃姓男子10萬元交保，陳姓女子5萬元交保。

檢調調查，陳俊雄在中國有長期配合人士，企業只要有匯款至中國的需求，陳即會給予指定帳號，要他們匯入新台幣，待確認收到款項後，再通知中國的合作夥伴，將人民幣匯入客戶所指定的中國帳戶內。

銀行業者表示，我國民眾或公司要匯款到中國，若循合法手續有許多限制，衍生地下匯兌的非法商機；檢調認為，陳俊雄等人疑貪圖地下通匯手續費便宜、程序方便，且較無金額限制，才鋌而走險「以合法掩護非法」，匯出上百億元至中國。

廣告
  • 三通刺繡負責人陳俊雄。（記者黃欣柏攝）

    三通刺繡負責人陳俊雄。（記者黃欣柏攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 地下通匯集團
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤豬肉卷八幡煮
總舖師✧圍爐好菜
過年的蘿蔔糕料理
年貨大街採購訣竅
轉寄

標題：經手上百家公司地下通匯 百億熱錢流中國


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月20日‧星期五‧丙申年臘月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.