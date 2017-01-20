經手上百家公司地下通匯 百億熱錢流中國

2017-01-20

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市三通刺繡公司涉嫌「掛羊頭賣狗肉」，於98年至104年間，非法替上百家中小企業進行地下通匯，將熱錢匯往中國，賺取匯差、手續費，初估已匯出上百億元至中國；台北地檢署昨指揮台北市調查處搜索三通公司及負責人陳俊雄住所，以犯罪嫌疑人身分約談陳男及其3名親友到案，全案朝違反《銀行法》方向偵辦。

三通負責人交保、禁出境

昨天下午近5點，陳俊雄、楊姓、黃姓男子與陳姓女子4名被告，由調查官移送北檢複訊，全程不發一語魚貫步入法警室上樓開庭，庭訊後裁定陳50萬元交保，並限制住居、出境出海。楊姓男子20萬交保，黃姓男子10萬元交保，陳姓女子5萬元交保。

檢調調查，陳俊雄在中國有長期配合人士，企業只要有匯款至中國的需求，陳即會給予指定帳號，要他們匯入新台幣，待確認收到款項後，再通知中國的合作夥伴，將人民幣匯入客戶所指定的中國帳戶內。

銀行業者表示，我國民眾或公司要匯款到中國，若循合法手續有許多限制，衍生地下匯兌的非法商機；檢調認為，陳俊雄等人疑貪圖地下通匯手續費便宜、程序方便，且較無金額限制，才鋌而走險「以合法掩護非法」，匯出上百億元至中國。