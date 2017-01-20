超商店長被搶 勇店員擒匪救公款

2017-01-20

〔記者鄭景議／台北報導〕21歲男子李亦青，前天赴北市松山區台灣銀行辦理機車貸款時，見銀行旁便利超商林姓店長提著裝錢的紙箱存入鉅款，起意行搶，經觀察作息後，昨天在銀行外埋伏守候，店長帶著75萬元的紙箱進入銀行時，他便噴辣椒水行搶，店長奮力護鈔，與店員、民眾、銀行保全員合力壓制搶匪，混亂中75萬元大、小鈔撒滿一地，巡邏員警獲報趕到逮人，清點後「一毛錢沒少」。

埋伏尾隨到銀行 搶匪噴辣椒水

警方調查，李嫌平日在工地打零工，最近父親把他的機車賣掉，他急著要用機車，欲貸款3萬元向朋友買機車，前天他赴銀行洽談時，看見便利超商店長到銀行存入鉅款，因而計畫行搶，前晚預謀準備好黑色全罩式安全帽、口罩、辣椒水。

警方說，昨天下午3時許，李嫌請23歲友人洪明安騎機車載他到銀行附近，戴著黑色全罩式安全帽及口罩獨自守候，期間還到便利超商內買了一瓶飲料，探探情況。

當店長以紙箱裝著營業所得75萬現金，前往隔壁的台灣銀行存錢時，李嫌手持辣椒水，尾隨至銀行門口，突上前搶奪鉅款，兩人拉扯時，現金撒落地上，被害人大喊「搶劫」，超商店員和路人一擁而上。

保全抽警棍壓制 一毛都沒少

此時，李嫌一時慌張，竟想衝上銀行2樓躲藏，最後在1、2樓的樓梯平台間，遭店員、民眾及銀行保全合力制伏。

游姓銀行保全說，當時在2樓值班，突然聽見樓下大喊搶劫，並有碰撞及叫罵聲，便衝下樓，見到被店員及民眾壓住的李嫌，頭戴黑色安全帽，還亂噴辣椒水傷人，馬上掏出長約30公分的警棍，對著李嫌的背上一頓飽打，才成功將對方制住，混亂中，游姓保全的嘴角及店員的臉部遭到辣椒水灼傷，所幸傷勢並不嚴重。

事後，警方通知載李嫌犯案的洪男到案說明，他表示，完全不知道李嫌當時要去行搶，純粹載送，然而警方還沒開始查證證詞真偽，卻發現洪男早已因為詐欺案被法院通緝中，竟還大搖大擺前來做筆錄，自投羅網。警方訊後，將李嫌以強盜罪移送檢方偵辦。