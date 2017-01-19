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掰熟檢座詐328萬 前記者重判

2017-01-19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕前蕃薯藤網路新聞、也是前民眾日報記者陳家凱，陸續向業者以與地檢署、市府熟悉，可打通關節為由，藉以詐騙328萬元，新竹地院認為其犯罪計畫完整，嚴重破壞記者形象，更戕害民眾對司法公正的信賴，依詐欺罪重判6年，並追繳犯罪所得。

判決書指出，陳家凱知悉何姓友人所開房屋仲介公司遭人檢舉逃漏稅，佯稱須罰款5倍，亦即500萬元，但他可用300萬元解決，陸續騙走78萬元，後來會計師算出只要罰42萬，何男才驚覺受騙。

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  • 前記者詐騙328萬被重判6年。（資料照）

    前記者詐騙328萬被重判6年。（資料照）

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