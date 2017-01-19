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超衰行員 任職26年 他被搶3次

2017-01-19

〔記者湯世名／彰化報導〕「這輩子可能沒有人比我被搶的次數多！」彰化警分局在花壇鄉農會舉辦金融機構防搶演練，讓農會供銷部課員洪志恆「聞搶色變」，原來在農會已任職26年的他，竟遇到3次搶匪行搶，昨天雖然只是演練，但他直說心中還是有陰影、會害怕，希望搶案「麥擱來」。

今年50歲的洪志恆，83年擔任花壇農會口庄分部出納員時，當時農會已下班，他正準備辦理點交，一名歹徒突然衝進來，右手持槍、左腳踝插刀，開口就說「搶錢！」他情急之下交出包包，歹徒得手逃逸，還好包包內只有空白支票跟傳票，沒有造成損失。93年間，洪志恆擔任花壇鄉農會會務部總務，與同事到花壇監理站代收661萬元稅款，不料一出側門，就遭2名埋伏的歹徒持手槍連開7槍，子彈打中同事的左大腿，歹徒搶走全部款項後，搭上接應的車輛逃逸。

去年洪志恆調回花壇鄉農會總部，又遇到賴男持瓦斯槍和電擊棒行搶，賴嫌先挾持老婦人，還上前交換當人質，歹徒雖搶走40萬元現金，但一出大門就被員警制伏，而他也被歹徒以電擊棒電傷。洪志恆事後有感而發的說，曾有算命的人跟他說會有官司，他原本不信，沒想到一連遇到三次搶案，而且都要到法院出庭當證人作證，果真與官司有關。

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  • 花壇農會課員洪志恆描述去年被搶農會的歹徒以電擊棒電傷的過程。 （記者湯世名攝）

    花壇農會課員洪志恆描述去年被搶農會的歹徒以電擊棒電傷的過程。 （記者湯世名攝）

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