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狠踹國賓電梯門 吃完尾牙 醉漢摔死

2017-01-19

〔記者王冠仁、劉慶侯、甘芝萁／台北報導〕鄒姓男子昨晚到台北市國賓飯店吃尾牙，準備搭電梯離開時，有酒意的鄒男疑因不耐久候，倚靠在電梯門上，並用腳踢踹電梯門，電梯門疑似因此機械故障，導致突然開啟，鄒男倚空摔入電梯井，由2樓高度摔落地下1樓，送醫不治。

電梯疑故障突然開啟

台北市消防局昨晚9點9分獲報，指稱台北市中山北路上的國賓飯店，有名42歲男子掉落電梯井；救護人員趕至，將人救出送醫，但到院前已失去呼吸心跳，送醫急救仍不治。

百公斤鄒男倚靠電梯

警方調查，鄒男是 某家塑膠原料公司的員工，昨晚到國賓飯店參加公司所舉辦的尾牙，席間多杯黃湯下肚，晚上9點多尾牙結束，鄒男在2樓準備搭電梯離開，等候時，疑用腳踹電梯門，導致電梯機械故障，電梯門的滑條可能因此鬆脫，電梯門隨即開啟，電梯卻還未到達該樓層，體重近百公斤的鄒男，當時仍倚在電梯門上，隨即摔落電梯井底。

飯店其他民眾見狀報警，救護人員將躺臥地下1樓電梯井的鄒男救出送醫。警方除通知鄒男家屬，並漏夜調閱監視器畫面，釐清意外發生經過。

國賓︰全力協助

國賓飯店表示，目前警消人員已在飯店調查處理，國賓將全力配合協助；對於電梯是否有故障？國賓表示目前還在了解當中。

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  • 消防救難人員搶救受重傷的鄒男。 （記者劉慶侯翻攝）

    消防救難人員搶救受重傷的鄒男。 （記者劉慶侯翻攝）

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