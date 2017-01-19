2017-01-19

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106000005期大福彩，頭獎連38摃，獎金1.49億元累入下期。昨晚開獎的第106000015期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落台中市大肚區遊園路二段175之7號「鴻運彩券行」。