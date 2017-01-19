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澎湖強盜案 濫賭妻自導自演

2017-01-19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣西嶼竹灣民宅遭蒙面歹徒持刀闖入劫財案，警方昨宣布偵破，原來是中國籍配偶封女因沉迷於線上賭博積欠債務，擔心丈夫發現，才自導自演搶案，檢警偵訊後依誣告及偽造文書罪嫌移送法辦。

1月4日晚間西嶼竹灣疑似民宅搶案，封姓女屋主自稱遭2名戴口罩、手套男子闖入，其中1人持水果刀抵住其腹部，搶奪台幣16萬元及人民幣4萬元，得手後以膠帶綑綁其雙手後逃逸。

警方調閱監視器，都未見疑似歹徒身影，但發現封女當天在住家旁五金行購買透明膠帶。專案小組昨日在封女住處查扣中國建設銀行儲蓄卡、水果刀及電腦、手機等證物；她坦承因沉迷網路賭博，積欠數十萬元債務，挪用丈夫的台幣及人民幣，才自導自演搶案。

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  • 白沙警方持搜索票，在封女家中搜索大批證物。（記者劉禹慶攝）

    白沙警方持搜索票，在封女家中搜索大批證物。（記者劉禹慶攝）

  • 封女（右）被發現前往郵局存款。（記者劉禹慶翻攝）

    封女（右）被發現前往郵局存款。（記者劉禹慶翻攝）

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