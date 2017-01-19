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綠雲罩頂／童仲彥妻 帶男人回家睡

2017-01-19

〔記者郭逸／台北報導〕民進黨台北市議員童仲彥遭媒體爆料向友人訴苦，太太李秀環因處理助理費不當，致夫妻倆一同被檢方偵辦詐欺、偽造文書，如今李又被發現數次帶老男人回家過夜，讓他戴綠帽，既氣憤又沮喪，夫妻已分居半年多；議會人士私下表示，童、李個性都很衝，感情早已不睦，李有「小王」已是事實，2人離婚只是遲早的事。

童仲彥對此僅回應，發生這種事情很難堪，已經一夜沒睡，決定閉關一陣子。

童仲彥坦言分居 氣憤又沮喪

據了解，李秀環一直兼任童仲彥服務處的助理，去年3月因處理助理費不當，夫妻倆差點被檢方起訴；此外，民進黨去年4月黨代表選舉，童原規劃李參選，李投票前一天才告知「忘記繳黨費」，根本沒參選資格，全盤規劃破局，2人為此鬧到分居。

童仲彥陸續聽到李秀環在外和人飲酒作樂、續攤酒醉，之後仍找太太回服務處工作。孰料，李竟對他人說：「我回去是要斷童仲彥人脈，以後我自己來選議員。」2人再度大吵，就此不相往來。至今已分居半年多。

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  • 童仲彥坦言夫妻已分居半年多。（資料照）

    童仲彥坦言夫妻已分居半年多。（資料照）

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2017年1月19日‧星期四‧丙申年臘月廿二日
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