| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鋒面過後冷氣團來襲 週六恐下探10度！
 首頁 > 社會

北市議員吳志剛 爆拋妻棄女會櫃姐

2017-01-19

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議會桃花朵朵開！國民黨前主席吳伯雄次子、已婚育有3女的國民黨北市議員吳志剛，遭週刊爆料，在2年前認識張姓熟女後，不惜拋妻棄女搬到外面住，上週四與張女約會吃晚餐，晚上還返回新北市三重的豪宅。吳志剛昨日一整天神隱，未進議會，連助理也連絡不到他本人，至截稿前，吳志剛始終沒接電話，無法取得回應。

吳志剛神隱不回應

週刊昨報導，上週五吳志剛推著坐輪椅的吳伯雄出席活動，展現孝子形象，但在前一天，吳被直擊與張女外出約會，除了共進晚餐，還一起到微風廣場看電影，互動親密，吳甚至伸手貼在張女背後護行，展現暖男架式，最後兩人一起返回三重豪宅。

週刊指出，年約40歲的張女原是百貨公司某珠寶品牌專櫃小姐，據傳離婚育有2女，認識吳志剛後，就以交男友、想結婚為由辭掉工作。吳志剛搬離家，當時大家以為是選舉壓力大，直到最近半年，吳與張女愈來愈不避諱，消息傳到妻子黃謙如耳裡，大受打擊。

吳志剛在2009年傳出與民進黨北市議員吳思瑤的緋聞，當時吳志剛與黃謙如2人的感情就出現裂痕，但吳志剛2年前爭取連任議員時，黃謙如賣力替老公拉票助選，吳順利當選。2014年吳志剛投資「全網通公司」失利，負債10億元，讓吳伯雄氣到生病。

同黨北市議員說，吳志剛問政溫和，常是「看稿質詢」，從不跟官員吵架，大家對他印象頗佳；不過同黨市議員透露，長得帥氣且高的吳志剛雖然待人客客氣氣、十分有禮貌，但私下會邀約同黨好友吃飯，有時喝了酒講話風趣，會逗人笑、也是「人來瘋」，這點很吸引女生。

截稿前，吳志剛仍神隱；同樣也未能取得黃謙如的回應。

廣告
  • 表格

    表格

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳志剛 拋妻棄女
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸豆腐丸
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧八寶迎春
年節肉品這樣買！
轉寄

標題：北市議員吳志剛 爆拋妻棄女會櫃姐


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月19日‧星期四‧丙申年臘月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.