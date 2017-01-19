北市議員吳志剛 爆拋妻棄女會櫃姐

2017-01-19

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議會桃花朵朵開！國民黨前主席吳伯雄次子、已婚育有3女的國民黨北市議員吳志剛，遭週刊爆料，在2年前認識張姓熟女後，不惜拋妻棄女搬到外面住，上週四與張女約會吃晚餐，晚上還返回新北市三重的豪宅。吳志剛昨日一整天神隱，未進議會，連助理也連絡不到他本人，至截稿前，吳志剛始終沒接電話，無法取得回應。

吳志剛神隱不回應

週刊昨報導，上週五吳志剛推著坐輪椅的吳伯雄出席活動，展現孝子形象，但在前一天，吳被直擊與張女外出約會，除了共進晚餐，還一起到微風廣場看電影，互動親密，吳甚至伸手貼在張女背後護行，展現暖男架式，最後兩人一起返回三重豪宅。

週刊指出，年約40歲的張女原是百貨公司某珠寶品牌專櫃小姐，據傳離婚育有2女，認識吳志剛後，就以交男友、想結婚為由辭掉工作。吳志剛搬離家，當時大家以為是選舉壓力大，直到最近半年，吳與張女愈來愈不避諱，消息傳到妻子黃謙如耳裡，大受打擊。

吳志剛在2009年傳出與民進黨北市議員吳思瑤的緋聞，當時吳志剛與黃謙如2人的感情就出現裂痕，但吳志剛2年前爭取連任議員時，黃謙如賣力替老公拉票助選，吳順利當選。2014年吳志剛投資「全網通公司」失利，負債10億元，讓吳伯雄氣到生病。

同黨北市議員說，吳志剛問政溫和，常是「看稿質詢」，從不跟官員吵架，大家對他印象頗佳；不過同黨市議員透露，長得帥氣且高的吳志剛雖然待人客客氣氣、十分有禮貌，但私下會邀約同黨好友吃飯，有時喝了酒講話風趣，會逗人笑、也是「人來瘋」，這點很吸引女生。

截稿前，吳志剛仍神隱；同樣也未能取得黃謙如的回應。