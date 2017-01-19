恐怖！ 強風倒灌一氧化碳 1家4口險亡

2017-01-19

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市士林區15歲鍾姓少女昨天凌晨在家洗完澡後發覺頭暈，在客廳與臥房的媽媽、2個弟弟也頭暈、嘔吐，趕緊向119求援，救護人員測量屋內一氧化碳濃度達45ppm，研判裝在陽台的瓦斯熱水器燃燒不完全，導致一氧化碳中毒，幸即時察覺，4人送醫後已無礙。

趕緊求援 躲過死神

消防鑑識人員調查，鍾家熱水器屬於屋外型，裝在室外陽台，陽台邊裝有防盜鐵桿及頂端加裝擋雨鐵片，通風還算良好，可能是當時陽台掛曬衣物，擋住陽台上端出風口，加上風向倒灌，造成燃燒不完全的一氧化碳蓄積陽台，再被風力推進屋內，致屋內人一氧化碳中毒。