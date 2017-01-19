車廂藏74罐失身酒 毒嫌說不清
2017-01-19
〔記者王捷／台南報導〕被稱為失身酒的美國進口「Four Loko」調酒，近期在國內被查出有毒品成分，林姓男子前天在台南市府前路違停，引起警方關注，剛好他打開後車廂，警方驚見竟有4箱（74罐）失身酒，林男持有的Four Loko被驗出含二級毒品成分，且持有量太多，警方將他依企圖販運毒品罪嫌移送。
20多歲的林男沒前科，他坦承有在網路上販售，賺取價差，他供稱，Four Loko在美國合法，他聽說是盜版貨才會含有毒品，他的酒是直接從代理商取得是正版。
警方用初篩試劑，測試林男的Four Loko是否含毒，結果發現含有「伽瑪羥基丁酸（GHB）」，林男得知Four Loko被驗出有毒品成分，改口辯稱，大部分都是自己要喝。
林男被警方依毒品危害防制條例移送，訊後以5萬元交保，檢方17日晚間再次請警分局傳喚林男，林男的Four Loko可能已流竄全台，警方要求他交出供貨來源，林男似乎不願配合，直到昨凌晨才離開分局。
Four Loko是源自於美國的酒類飲料，由「Phusion Projects」公司設計銷售，警方指出，Four Loko的「Four」是指該酒的4種主要成分，包括咖啡因、牛磺酸、瓜拿納和酒精，近期傳出在美國販售的Four Loko，已去除咖啡因、牛磺酸和瓜拿納等成分。
不過，Four Loko在國內被驗出內含類神仙水成分，但Phusion Projects第一時間發表聲明，酒品內絕對不含毒品，願積極配合警方調查盜版品。
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