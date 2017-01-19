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破獲制式軍火案 2009年來最大件

2017-01-19

〔記者姚岳宏／台北報導〕台中警方查獲大批制式槍枝，1名刑事局資深官警說，台灣由於管制槍械，民間不法黑槍9成以上是改造槍枝，這次查獲大批制式槍枝，是自2009年刑事局南打中心查獲181把長短槍械後，近期台灣最大的制式軍火案，確實不尋常，原由還在了解。

台灣以往走私制式槍械，多在公海接駁從菲律賓走私來的軍火，由於查緝嚴格，制式槍械價格水漲船高，一般而言，制式90手槍黑市行情，沒有犯過案的槍，每把約25~35萬元間，至於長槍M16、烏茲衝鋒槍或AK47等步槍，黑市喊價50~100萬元不等。

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