販毒行動軍火庫 赫見4把毒蛇步槍
2017-01-19
〔記者許國楨、鄭淑婷／綜合報導〕綽號「小樹」、曾在酒店擔任少爺的藥頭謝佳宗，為防黑吃黑擁槍自重，警方日前在桃園一處停車場逮捕謝嫌，在他的車內起出包括毒蛇步槍的長短槍17把（13把為制式）、手榴彈及制式子彈3000餘發，驚人火力有如行動軍火庫，並起出6公斤K毒，黑市價超過1500萬元，約可供6000人次吸食，檢方訊後向法院聲請羈押禁見獲准。
17把槍、3000發子彈
據了解，原本K毒價格每公斤約在30~60萬元間波動，近期因司法機關緝毒，致毒品缺貨嚴重，K毒因此飆漲，每公斤大盤價高達200~300萬元。
手榴彈1顆 防彈衣2件
台中市霧峰分局接獲情資，26歲藥頭謝佳宗，在桃園及大台北販賣K毒，報請桃園地檢署指揮偵辦，與海巡署台中查緝隊、桃園分局等單位組成專案小組查緝。
專案小組13日跟監謝嫌至桃園市某停車場，趁他下車一擁而上逮人，在車內起出制式手槍9把、改造手槍3把、仿造轉輪槍1把，曾是惡龍張錫銘與警方駁火的同款美國Bushmaster（毒蛇）制式步槍4把，還有Glock手槍轉換長槍套件、制式子彈3000餘發、美製手榴彈1顆及防彈衣2件，每把槍都以保鮮膜包裹，驚人火力有如行動軍火庫。
專案小組並起出6公斤K毒，依目前每公克K毒約2500~3000元行情估算，這批K毒價格超過1500萬元。謝嫌坦承販毒，辯稱這批槍械係綽號「黑哥」的已歿友人寄放。
6公斤K毒 黑市價1500萬
檢警調查，謝嫌曾在酒店擔任少爺，並無槍砲、毒品等前科，背景算是「乾淨」，可能因此被從事軍火及毒品交易的幫派份子接上線，負責藏放槍、毒，免得被警方盯上。
警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌，將謝男移送桃檢偵辦，檢方訊後以有勾串之虞、所犯最輕本刑5年以上徒刑，向桃園地院聲請羈押禁見獲准。
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