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貪15萬 酒店經紀走私50萬顆一粒眠

2017-01-18

〔記者邱俊福／台北報導〕26歲男子范漢萱，涉嫌受僱將一粒眠、安非他命、K他命等毒品，載運到倉儲公司，以空運方式，走私到澳洲、馬來西亞等國家，本月5日，刑事局偵三大隊在桃園市大園區的一家空運倉儲公司，查扣以手提包名義出口的貨物，起獲135公斤的一粒眠50萬顆、2公斤K他命，並逮捕范嫌。

范嫌到案後表示，平時兼差擔任酒店經紀，以15萬元受僱他人送貨，警方正循線追查隱身幕後的毒梟與毒品來源。

警方說，去年6月，澳洲警方發現自台灣寄達該國空運貨物中夾藏安非他命220公斤，隨即提供情資予我方追查，警方鎖定該批藏毒貨物疑由范嫌及其他不明共犯，負責租貨車並載至倉儲公司，最後循線破獲本案，警詢後依毒品罪嫌，將范男移送桃園地檢署偵辦。

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  • 男子范漢萱走私被送辦，警方起獲50萬顆一粒眠、2公斤的K他命毒品。（記者邱俊福攝）

    男子范漢萱走私被送辦，警方起獲50萬顆一粒眠、2公斤的K他命毒品。（記者邱俊福攝）

  • 男子范漢萱走私被送辦，警方起獲50萬顆一粒眠、2公斤的K他命毒品。（記者邱俊福攝）

    男子范漢萱走私被送辦，警方起獲50萬顆一粒眠、2公斤的K他命毒品。（記者邱俊福攝）

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