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熱水器裝密閉陽台 一氧化碳險奪3命

2017-01-18

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區24歲陳姓女子昨凌晨洗澡時，因熱水器裝在陽台加蓋處且沒開窗，與租屋處另兩名男子發生一氧化碳中毒意外，所幸同學來訪發現，及時打119報案，3人送醫後都無大礙。

意外發生在桃園區中山路一處民宅12樓，桃園消防分隊獲報趕抵，將陳姓女子及23歲林姓男子、23歲呂姓男子送醫急救，所幸發現得早，3人送醫時意識清楚、急救後無礙。

救護人員表示，當時陳女正在浴室洗澡，同在租屋處的林男、呂男，突然間都出現頭暈、身體不適等症狀，幸好當時有同學前來探訪，發現3人同時出現異狀，懷疑是一氧化碳中毒，立即報案救人。

救護人員表示，經檢測現場一氧化碳來源為熱水器，該熱水器安裝在陽台加蓋處且窗戶緊閉，因通風不良而發生一氧化碳中毒。

消防局表示，近日冷氣團連續報到，天氣寒冷時，民眾常將門窗緊閉，如果熱水器安裝在室內，很容易發生一氧化碳中毒，務必隨時留意屋內通風狀況，若發現家中同時有多人出現類似感冒、頭暈、想吐的症狀，一定要立刻打開門窗通風並報案。

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  • 發生意外的現場，熱水器裝在陽台加蓋處又未開窗。 （記者鄭淑婷翻攝）

    發生意外的現場，熱水器裝在陽台加蓋處又未開窗。 （記者鄭淑婷翻攝）

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