幫少年賺上千萬 行動麥克風遭仿品獵殺

2017-01-18

〔記者何宗翰／台中報導〕去年有一名15歲少年靠代理中國「途訊」行動麥克風賺了上千萬元，這款麥克風因此爆紅，夜市和網路都有人販賣來自中國的仿冒品，價錢不到正品的一半。保二總隊接獲代理的聯富行銷科技公司檢舉，指多個網路平台販售的商品並未取得授權，提出侵權告訴，日前分別至嘉義及台中逮捕張姓、曾姓兩嫌，起出仿冒品936支。

警方表示，由於手機歌唱App流行，市售行動麥克風品牌相當多，價錢混亂，其中由中國生產製造的「途訊」K-068及Q-8行動麥克風，因去年「少年CEO」新聞爆紅，成為熱賣商品，不少仿冒品因此在各大夜市、拍賣網站流竄，售價不到正品的一半。

警方獲報後展開追查，循線在台中市及嘉義縣逮捕從事電子產品進口的45歲張姓男子、開設茶盤買賣的40歲曾姓男子，查扣936支仿品，侵權市值高達1500萬元，訊後依違反《商標法》移送。

兩嫌坦承，因看上行動麥克風熱潮，去年9月開始，以300元至1000元不等價格，從中國引進台灣，透過網路販售或批發給夜市攤商，賺取一倍以上的價差，估計流入市面的山寨行動麥克風超過2000支。