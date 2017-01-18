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鵝農砸200萬買機器 拿來偽造50元幣

2017-01-18

〔記者張瑞楨／台中報導〕68歲的洪姓鵝農自去年8月起偽造50元硬幣，再利用賣鵝肉、雞蛋的找零機會，把一萬餘枚偽幣洗出，警方查獲市價超過200萬元的「放電機」，估計製作一枚50元硬幣的成本約10元，做1枚賺4枚，不法利益高達4倍。洪嫌全盤否認並行使「緘默權」，台中地院裁定羈押。

刑事局中部打擊犯罪中心（中打）去年8月間接獲檢舉，指洪姓男子涉嫌偽造貨幣，並發現洪男曾持偽幣購物被判處罰金。警方調查他的行蹤，發現他每天上午養鵝與養雞，中午送雞蛋、鵝肉給店家，下午則在位於台中市霧峰區的養鵝場工寮內偽造貨幣。

中打於本月11日搜索時，赫然見到養鵝場工寮內有價值200萬元以上的大型專業「放電加工機」，並查扣50元硬幣的正、反面模具，硬幣滾邊模具、銅片原料140餘公斤（約1萬4千餘枚）、50元硬幣半成品2千餘枚、50元硬幣成品30餘枚等；上述查扣的原料與半成品，可製造1萬6000餘枚50元硬幣，面額超過80萬元，警方懷疑洪男想利用春節交易熱絡時，將偽幣洗入市面。

洗1枚賺4枚 養鵝阿伯收押

警方調查，洪嫌從去年8月至今年1月，偽造上萬枚50元硬幣，面額超過50萬元。他利用賣鵝肉與雞蛋的交易找零機會，讓偽造硬幣流入市面；至於製作手法，則是先購買一枚成本約3元的圓形銅片，先用硬幣滾邊模具壓製「NT50」的邊緣，再透過「放電加工機」利用電位差原理，在圓形銅片上製造出圖案。

警方比對發現，洪嫌偽造的硬幣與真幣相似度達8成，不過，偽幣沒有「50」與「五十」互換的防偽圖案，圖案精緻度較真幣差，圖案輪廓比較淺，但一般民眾不易分辨真偽。警方估計，洪嫌製造一枚偽幣，原料成本約3元，加上機器成本共約10元。

洪嫌全盤否認，警方訊問他「放電加工機」的用途，他拒絕回答，行使緘默權，台中地院依偽造貨幣罪且有串供之虞，裁定准予羈押。

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  • 外表樸實的養鴨阿伯洪嫌，是偽造硬幣的高手。（記者張瑞楨翻攝）

    外表樸實的養鴨阿伯洪嫌，是偽造硬幣的高手。（記者張瑞楨翻攝）

  • 假幣（右）與真幣最大的差別是，真幣不同角度可看到50與五十的防偽圖案。（記者張瑞楨、叢昌瑾攝）

    假幣（右）與真幣最大的差別是，真幣不同角度可看到50與五十的防偽圖案。（記者張瑞楨、叢昌瑾攝）

  • 洪嫌偽造硬幣的「放電加工機」價值200萬以上。（記者張瑞楨翻攝）

    洪嫌偽造硬幣的「放電加工機」價值200萬以上。（記者張瑞楨翻攝）

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