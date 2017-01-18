鵝農砸200萬買機器 拿來偽造50元幣
〔記者張瑞楨／台中報導〕68歲的洪姓鵝農自去年8月起偽造50元硬幣，再利用賣鵝肉、雞蛋的找零機會，把一萬餘枚偽幣洗出，警方查獲市價超過200萬元的「放電機」，估計製作一枚50元硬幣的成本約10元，做1枚賺4枚，不法利益高達4倍。洪嫌全盤否認並行使「緘默權」，台中地院裁定羈押。
刑事局中部打擊犯罪中心（中打）去年8月間接獲檢舉，指洪姓男子涉嫌偽造貨幣，並發現洪男曾持偽幣購物被判處罰金。警方調查他的行蹤，發現他每天上午養鵝與養雞，中午送雞蛋、鵝肉給店家，下午則在位於台中市霧峰區的養鵝場工寮內偽造貨幣。
中打於本月11日搜索時，赫然見到養鵝場工寮內有價值200萬元以上的大型專業「放電加工機」，並查扣50元硬幣的正、反面模具，硬幣滾邊模具、銅片原料140餘公斤（約1萬4千餘枚）、50元硬幣半成品2千餘枚、50元硬幣成品30餘枚等；上述查扣的原料與半成品，可製造1萬6000餘枚50元硬幣，面額超過80萬元，警方懷疑洪男想利用春節交易熱絡時，將偽幣洗入市面。
洗1枚賺4枚 養鵝阿伯收押
警方調查，洪嫌從去年8月至今年1月，偽造上萬枚50元硬幣，面額超過50萬元。他利用賣鵝肉與雞蛋的交易找零機會，讓偽造硬幣流入市面；至於製作手法，則是先購買一枚成本約3元的圓形銅片，先用硬幣滾邊模具壓製「NT50」的邊緣，再透過「放電加工機」利用電位差原理，在圓形銅片上製造出圖案。
警方比對發現，洪嫌偽造的硬幣與真幣相似度達8成，不過，偽幣沒有「50」與「五十」互換的防偽圖案，圖案精緻度較真幣差，圖案輪廓比較淺，但一般民眾不易分辨真偽。警方估計，洪嫌製造一枚偽幣，原料成本約3元，加上機器成本共約10元。
洪嫌全盤否認，警方訊問他「放電加工機」的用途，他拒絕回答，行使緘默權，台中地院依偽造貨幣罪且有串供之虞，裁定准予羈押。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 妻被爆帶男人回家過夜 明星議員：哪個男人能忍？
- 軍公教抗議年改 立委籲「提出你們的版本」
- 中港澳H7N9疫情升溫 1週驟增100例
- 葛仲珊揪好友廢棄倉庫尬舞
- 沈瑞章大難不死 吃素謝天拍電影謝貴人
- 《台股青紅燈》川普行情即將終結？
- 魚貨大街 週五起「俗俗賣」
- SIHH登場 賽車時刻─錶襯黑白方格旗 萬寶龍最復古 羅杰杜比最膽大 RICHARD MILLE最輕量
- 保羅傷退隊友「艇」住 拒讓魏少大三元
- 泰豐輪胎中壢廠大火 「像世界末日」
- 去年訪日外籍旅客 台灣人消費額高居第二
- 營建業缺工 苗縣建築期限延長一年
- 基隆愛四路夜市 週五起24小時不收攤
- 自由廣場》談林中斌示警蔡英文
- 加拿大帥總理 接受富豪款待
- 桃園圖書館數、藏書量 六都之末
- 連7年捐款 「無名氏」再捐2千萬
- 高雄春藝開跑 草地河海化身大舞台
- 流轉的騎跡 展台灣腳踏車產業史
- 今天比昨天熱！ 全台好天氣各地多雲到晴
- 向川普喊話 習近平︰貿易戰只會兩敗俱傷
- 復興嘎色鬧部落 排水系統完工
- 知本老爺炒股案 古董張也有份
- 安倍旋風訪4國 盼川普勿忘亞太
- 佐佐木希同居諧星男友試婚 下月可望升格人妻
- 台南市重現東門迎春禮 1隻春牛鞭2次
- 東山龍眼窯421座 登錄為文化景觀
- 川普上任後3個月內 星展銀喊進美日股
- 內科沉陷調查 集中文湖線高架段
- 逾6億蓋香榭大道 缺花蓮在地味挨批
- 大支站上NBA獻唱 透露心中遺憾
- 洪小鈴激吻孫沁岳 吻痕現形
- 一條龍綁標？ 中製阻尼器混入公共工程
- 〈幫長者祝壽 自掏腰包 〉三峽嘉添里長 8年送逾3千個蛋糕
- 嘉義站前公車站將拆 2月起封閉
- 廢棄物管道斷 壓死首日上工男
- 漫步月球最後一人 塞南82歲辭世
- 川普推特褒女 tag錯人
- 美哈雷重機為蔡開道 外交部︰未負擔費用
- 只因陳為廷拒向國父鞠躬 藍要砍役政署822萬預算
標題：鵝農砸200萬買機器 拿來偽造50元幣
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email