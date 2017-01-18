性侵韓妹／色運將家搜出安眠藥
2017-01-18
〔記者鄭景議／台北報導〕士林地檢署昨指揮北市警士林分局，借提涉嫌性侵韓國妹被羈押的計程車司機詹侑儒，前往詹嫌新北市新店區戶籍地、新北市八里區現居處，以及詹男平日幫忙母親賣雞排的店面等三地搜索，搜出疑似作案用的數包安眠藥錠數十顆及電磁紀錄等證物。
色運將稱自用
詹嫌供稱這些安眠藥是自己有時開車開到很晚，晚上睡不著時服用，並非作案用安眠藥錠，警方將把這些藥錠送去化驗，並與受害女子身上採得的安眠藥成分比對，釐清供詞真偽。
警方將詹侑儒押離分局時，他始終低著頭不發一語，詹嫌昨晚到士林地檢署接受複訊後，還押台北看守所。
之前詹侑儒到案時供稱，他將安眠藥磨成粉，放入針筒，注入乳酸飲料草莓多多裡，再插上吸管掩蓋針孔痕，將2名韓國籍女子迷昏後，趁1名女子去逛士林夜市時，將其餘2女載至洲美街小徑猥褻、摸下體，沒有性侵。
檢警認為，詹嫌在洲美街小徑停留約50分鐘，恐怕不只猥褻，仍將詹男依加重強制性交罪聲押，並將17日在詹嫌家中查扣的安眠藥，帶回調查。
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