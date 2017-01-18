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媽媽的新歡下毒手 4月嬰腫成豬頭命危

2017-01-18

〔記者許展溢／苗栗報導〕有智能障礙的25歲邱姓女子，透過網路認識27歲朱姓男子，去年底她帶著4個月大的兒子，從台中搬至苗栗縣竹南鎮與朱男同居，但才15天，朱男疑似受不了男嬰哭鬧聲，竟涉嫌把男嬰打到差點喪命。警方調查，邱女育有3個兒子，但生父都是不同人，邱女因無力照顧，只留下剛滿4個月大的兒子在身邊，5歲長子交由屏東姨婆照顧，3歲次子則由生父扶養。

警方表示，15日傍晚男嬰因抽搐，意識不清，被邱女送到頭份市為恭醫院，院方察覺男嬰後腦勺明顯血腫，臉頰及全身上下也有多處嚴重瘀傷，性命垂危，緊急插管治療，並轉至林口長庚醫院搶救，才脫離險境。

警方前天傳喚朱男、邱女到案，2人均否認虐打，朱男辯稱，因男嬰常哭鬧，他只是拍打安撫，但因男嬰身上有多處新舊傷痕，警方研判男嬰已被施虐好一陣子。

警方調查，朱男為搬運工，無涉案紀錄，但在103年因未接受教育召集，被依妨害兵役治罪條例判刑4月，未到案執行被通緝。

警訊後，朱男被依家暴防治法、傷害罪，違反兒童及少年福利與權益保障法及妨害兵役治罪條例等罪送辦；男嬰則暫由桃園市政府家庭暴力防治中心緊急安置。

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  • 男嬰被媽媽送到醫院急救。（記者許展溢翻攝）

    男嬰被媽媽送到醫院急救。（記者許展溢翻攝）

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標題：媽媽的新歡下毒手 4月嬰腫成豬頭命危


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