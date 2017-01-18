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孿生姊妹下海賺 遇指名還支援「磨槍」

2017-01-18

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警分局前晚查獲以「空姐」為噱頭的應召站，逮捕馬伕、應召女等4人，警方發現業者盜用網路正妹照片攬客，其中一對紅牌雙胞胎姊妹一起下海，因長得難以分辨，彼此甚至可以互相支援熟客，警方訊後依法送辦。

警方前晚7點於中壢區新興路一家汽車旅館查獲馬伕鄭男（28歲）、楊姓雙胞胎姊妹（36歲）、邱女（35歲）涉嫌賣淫。其中，楊姓姊妹白天擔任指甲彩繪師、邱女在酒店工作，警方查驗身分發現3名女子的生日竟然都是同一天，卻也在同日被逮。

警方調查，鄭男為馬伕兼雞頭，涉嫌以LINE群組打著「空姐應召站」、「身材姣好」等噱頭廣發性交易訊息，標榜一次消費4000至2萬元，可滿足客人各種需求。

鄭男供稱，小姐一次性交易收費3000元，他從中抽取300元，3個小姐中，楊姓雙胞胎姊妹因為長得像，有時還能互相支援指名的熟客；但3名應召女應訊時異口同聲供稱第1天兼差賣淫就被逮。

警方指出，員警日前接獲線報，由中壢派出所員警喬裝探查，以LINE談妥交易內容後約在摩鐵，前晚破獲逮人。對於應召站業者盜用散布他人照片作為性交易訊息，將另調查釐清是否涉及侵權。

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  • 雙胞胎姊妹一起下海，遇到忙不過來，還相互支援接客。（記者李容萍翻攝）

    雙胞胎姊妹一起下海，遇到忙不過來，還相互支援接客。（記者李容萍翻攝）

  • 應召站業者以空姐當噱頭，還從網路上盜美圖攬客。（記者李容萍翻攝）

    應召站業者以空姐當噱頭，還從網路上盜美圖攬客。（記者李容萍翻攝）

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