立委幹部護酒駕男 嗆叫警政署來報告
〔記者曾健銘、邱燕玲／綜合報導〕立委葉宜津國會辦公室執行長陳昭彰、立委高志鵬服務處副主任王維聖及前助理張志維等人，前晚在新北市三重餐敘飲酒，散會後張男酒駕載2人回家，遇三重警分局厚德派出所員警盤檢，張男藉酒意與警員拉扯，被上銬依妨害公務罪送辦；陳男跑到派出所關切，嗆說：「警政署、新北市警局都來給我解釋報告！」葉宜津獲悉後表示不護短，昨火速開除陳男。
外傳陳男指名要警政署長陳國恩親自到立法院報告，但此說法未經警方證實。
葉宜津：不護短 開除惹事辦公室執行長
葉宜津說，她一再告誡助理不可做出任何違法的事，一切依法辦理，絕不護短，也向社會大眾致歉。
高志鵬則在臉書回應，張志維是前助理，王維聖則是去派出所關心，但未發一語，對於被捲入此事，他要向社會大眾致歉，未來會和團隊更謙卑。
警方調查，前晚9時，3人酒後由張男駕車載2人返家，行經新北市三重區力行路一段203號前，巡邏警員發現從駕駛座下車的張男滿臉通紅，上前盤查聞到濃厚酒味，要求出示證件。
張男拒絕，在旁的陳男見狀遞出名片給警方，張突然伸手奪取名片，警方當下告誡其行為妨害公務，但他仍繼續強扯名片，雙方爆發拉扯，警員即依妨害公務現行犯將他上銬逮捕。
陳、王2人質疑警方上銬執法過當，事後到派出所關切，過程中不斷抱怨，滿身酒氣的陳男嗆聲：「我今天沒有檢討這個派出所，這口氣我吞不下去」、「我就是要叫警政署、新北市警察局過來，給我解釋報告，我明天一定發文！」王男在旁不發一語。
酒駕男 酒測未達公共危險罪
陳、王在派出所待了近2小時，直到其他友人勸說才離去，張男最後配合酒測，酒測值0.15，未達公共危險罪0.25門檻，將送裁罰；另外拉扯警員的行為被認定觸法，警方訊後依妨害公務罪將他移送法辦，新北檢訊後諭令限制住居。
警方表示，張男當時拒絕出示證件配合盤查，依照警察職權行使法可強制將他帶回執勤處所查辦，且警員已告知拉扯涉嫌妨害公務，經告誡張男仍不理會，故依現行犯上銬逮捕，並無執法過當。
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