《龍鳳胎1死1生》安全座椅甩飛 3歲女遭父輾死
〔記者陳冠備／彰化報導〕許姓男子載妻子與1對3歲龍鳳胎兒女，前晚在國道彰化路段，疑為閃避大貨車失控，自小客車擦撞外側護欄又回彈，重力加速度下，造成3歲女兒連同安全座椅遭甩飛車外，被自家車子的左後輪輾過，頭顱破裂身亡，女童父母與另一雙胞胎弟弟僅受輕傷。許男懊悔說，沒幫女兒把安全座椅固定，才造成座椅鬆脫，警方表示，女童安全座椅未依正確方法固定，是造成死亡主因。
座椅未固定是致命死因
警方調查，許男（44歲）開銀色自小客車，載妻子與1對3歲龍鳳胎兒女，從台南喝完喜酒準備回家，2名龍鳳胎兒女坐在後座的兒童安全座椅上，左側的男童坐成長型座椅，右側女童坐貝殼式（又稱懷抱式）座椅，許妻坐在副駕駛座。
前晚10點3分，許男的車行經國道1號北上217.4公里路段（埤頭交流道附近），當時行駛在中線車道，疑外線車道的大貨車想切入，許男為閃避而失控，車子先擦撞內側護欄，再撞向外側護欄又回彈，撞到外線的半聯結車，警消趕到發現，自小客車頭變形嚴重，前座雙安全氣囊爆開，左後車窗與後擋風玻璃破裂，原本坐在後座的女童受到強大撞擊，跟著安全座椅拋飛車外，還被自家車子的左後車輪輾過，女童整個人被壓在車底，當場頭顱破裂身亡，車上的男童與許氏夫婦則安然無恙。
許男向警方供稱，當時發覺外線車道1輛大貨車欲切入中線車道，為閃避而失控撞向內側護欄，之後就失去意識。他表示，女兒的安全座椅是親友送的，兒子的是新買的，開車前都有幫子女安置安全座椅，但是沒有依正確方式幫女兒把安全座椅固定，造成座椅鬆脫，見到女兒慘死，懊悔不已。
警方指出，事發時女童的安全座椅與底座分離，安全座椅與女童拋飛車外，獨留底座在車內，男童的安全座椅仍在車內，但警方趕到時，男童已經被家人抱在懷裡，至於安全座椅甩飛原因還要調查。業者則指出，不排除是重力加速度，造成連接安全座椅與底座的卡榫鬆脫分離所致。
國道三隊交通組長賴協駿表示，疑似切換車道的大貨車廖姓駕駛（60歲）供稱，當時準備切中線，發現後方來車車速很快，又切回外線，雙方並沒碰撞。
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