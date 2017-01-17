《教授不捨》清大頒博士學位 完成他研究

2017-01-17

〔記者王駿杰／新竹報導〕清華大學物理所博士班學生林仲桓遭胡家瑞開車撞死，北檢昨依殺人罪將胡男起訴，清大昨表示，無論司法判決結果為何，都喚不回林仲桓寶貴的生命。

清大表示，校方痛失一名優秀又認真的學生，校方已經在林仲桓告別式時頒授他博士學位，肯定他的研究成果，同時，物理系研究所由林仲桓、同學及老師所組成的研究團隊，本月底前會把團隊合力完成的論文投稿至國際一流期刊，並將林仲桓掛名為第一作者，完成他的研究遺願。

將把鍺烯論文發表至國際一流期刊

清華大學物理系教授唐述中表示，林仲桓主要研究「鍺烯」等表面物理，希望取代石墨烯，用鍺烯來增加傳輸速度，鍺烯具有比石墨烯更強的「自旋軌道耦合能隙」，更具應用價值，是物理界的一大突破。