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《法界看法》 撞倒拖行害命 檢採嚴格認定

2017-01-17

〔記者錢利忠／台北報導〕男子胡家瑞開車撞倒及拖行清大博士生林仲桓致死，檢察官認為胡男可預期卡在車底盤的林男，可能會因拖行導致死亡，卻仍加速肇逃，依刑度重的殺人罪起訴；律師林俊峰認為，實務上通常是以過失致死及肇事逃逸論處居多，檢察官應是採取較嚴格的法律認定。

林俊峰表示，車禍肇逃案若以殺人罪論處，最常會在砂石車撞死人的交通事故中出現，如砂石車駕駛撞到人後下車察看，發現傷者傷勢嚴重，擔心日後恐要負擔大筆醫療費用，賠償傷者的賠償金恐比撞死人多，於是故意再倒車及輾壓傷者，造成傷者死亡就會構成殺人罪。

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